La série d’Alba Baptista, petite amie de Chris Evans, qui fait fureur sur Netflix en ce moment

Netflix

Netflix a parmi ses séries les plus regardées une mettant en vedette Alba Baptista, qui ces derniers jours a fait la une des journaux pour sa romance avec Chris Evans. Regardez ce que le spectacle est!

©NetflixLa série d’Alba Baptista, petite amie de Chris Evans, qui fait fureur sur Netflix en ce moment.

service de diffusion en continu Netflix Il a une caractéristique qui s’est maintenue ces dernières années et est de faire de ses productions ce dont on parle dans presque le monde entier, obtenant ainsi un nombre considérable d’audiences dans différents pays. Cependant, récemment, l’un de ses titres a reçu une aide supplémentaire, car Alba Baptista était au centre de l’actualité après le rapport selon lequel il est dans une liaison avec nul autre que Chris Evans.

Après que l’acteur Marvel ait été élu homme le plus sexy de l’année, le magazine Personnes Il a également déclaré qu’ils étaient en couple: « Ils sont amoureux et Chris n’a jamais été aussi heureux. Sa famille et ses amis l’adorent. Ils se fréquentent depuis plus d’un an et c’est sérieux. », ont-ils mentionné. Quelques photographies révélatrices sont également apparues avec l’actrice qui savoure aujourd’hui sa vie personnelle et professionnelle, depuis La nonne guerrière C’est l’une de mes émissions préférées en ce moment.

nonne guerrièretel qu’initialement intitulé, est un spectacle fantastique créé par Simon Barry, basé sur la bande dessinée Nonne guerrière Areala par Ben Dunn. Il a été créé en juillet 2020 et les téléspectateurs l’ont suivi au milieu de la pandémie de Covid-19, pour laquelle la plateforme lui a accordé un renouvellement. Après un long tournage qui s’est déroulé de mai à novembre 2021 à Madrid, le deuxième volet est arrivé le 10 novembre.

Alba Baptista est la protagoniste de ce spectacle dans le rôle d’Ava.Dans la distribution principale, elle est accompagnée de : Tristán Ulloa, Toya Turner, Lorena Andrea, Thekla Reuten, Kristina Tonteri-Young et Olivia Declán. Dans les rôles secondaires, on retrouve également : Sylvia De Fanti, Emilio Sakraya, Joaquim de Almeida, Lope Hadyn Evans, Jack Mullarkey, Guiomar Alonso, William Miller et Charlotte Vega, entre autres.

Son intrigue tourne autour de l’histoire d’une femme de 19 ans qui se réveille dans un lycée avec un nouveau souffle de vie et un artefact divin intégré dans son dos. Elle découvre qu’elle fait maintenant partie d’un ordre ancien qui a été chargé de combattre les démons sur Terre, et des forces puissantes représentant à la fois le paradis et l’enfer veulent la trouver et la contrôler. Dans le deuxième épisode, Ava et les Sœurs Guerrières de l’Ordre de l’Épée Cruciforme doivent trouver un moyen de vaincre l’ange Adriel.

