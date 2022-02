La série d’à peine 3 heures qui fait fureur sur Netflix en ce moment

Netflix

Un programme récent sur la plateforme a atteint un large public en quelques jours et, à la suite de la réalisation, a confirmé deux saisons supplémentaires.

© GettyLa série d’à peine 3 heures qui fait fureur sur Netflix en ce moment.

L’une des grandes fonctionnalités du service de streaming Netflix ces dernières années, c’est que chacune de leurs sorties a un ajout spécial et c’est qu’elles peuvent devenir des succès instantanés. Ainsi, des contenus qui n’avaient pas de grandes attentes parviennent à augmenter leur audience une fois au catalogue et deviennent les titres préférés des téléspectateurs, comme c’est actuellement le cas avec une sortie récente.

On parle de Le spectacle Cuphead !, une série créée par Chad et Jared Moldenhauer et développée par Dave Wasson pour la plateforme. Il est basé sur le célèbre jeu vidéo Cuphead du Studio MDHR et a débuté sa production mi-2019, pour ensuite être présenté en avant-première au Festival international du film d’animation d’Annecy. Enfin, il est arrivé vendredi dernier, le 18 février, et Il est actuellement dans le Top 10 des émissions les plus choisies au monde.

De quoi s’agit-il? Synopsis officiel : « Il raconte les mésaventures excentriques de l’adorable et impulsif voyou Cuphead et de son frère prudent mais impressionnable Mugman. Ils se regardent tous les deux alors qu’ils explorent les îles Inkwell, leur patrie surréaliste, à la recherche de plaisir et d’aventure. À moins qu’il n’y en ait un cookie à gauche, puis c’est « chacun pour soi! » « La série Cuphead! » mélange des délices nostalgiques, un humour hilarant et une bonne dose de chair de poule, surtout quand un ennemi bizarre, le diable lui-même, se précipite pour s’amuser aux dépens de nos héros ».

Bien que cette animation semble être destinée aux enfants, elle peut être appréciée par plus d’adultes et les fans de jeux vidéo. Aussi, une bonne excuse pour le regarder est que Sa première saison compte 12 épisodes de 14 à 16 minutes chacun.. Son accueil par les critiques a été positif et c’est pourquoi ils ont annoncé deux autres livraisons.

Cela a été confirmé avant sa première fin janvier lorsque les cinéastes ont parlé avec Magazine d’animations à propos du projet: « Ces histoires voulaient être un peu plus longues, donc elles se terminent en quelque chose comme 10 minutes et demie ou 11 minutes, bien que chaque épisode soit un peu différent dans le temps d’exécution ». C’est pourquoi, jusqu’à présent, ce qui est prévu ce sont 36 chapitres répartis en trois tranches. Pour le moment il n’y a pas de date de sortie.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂