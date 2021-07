La série culte qui aurait pu sauver MTV : pourquoi ne l’a-t-elle pas fait ?

Freaks and Geeks Elle est considérée comme l’une des meilleures séries jeunesse à la télévision, mais la curiosité est qu’elle a une grande reconnaissance n’ayant que 18 épisodes 45 minutes chacun. Il a commencé à être diffusé par la chaîne NBC en septembre 1999 jusqu’à son annulation en juillet 2000, en raison de changements d’horaire et d’autres causes. Maintenant, on savait que cela aurait pu continuer grâce à MTV. Qu’est-ce qui s’est passé?

Le programme, créé par Paul Feig et produit par Judd Apatow, a eu un fort impact sur son temps et est devenu une émission culte pour les fans. L’intrigue tourne autour de la vie d’une adolescente, Lindsay Weir et de ses amis, les monstres, et son jeune frère, Sam, avec ses compagnons, le les geeks, à McKinley High School pendant l’année scolaire 1980-81.

Son annulation était une rareté à son époque, car les critiques et les opinions du public ont convenu qu’ils étaient confrontés à un bon contenu. De plus, la plupart de leurs acteurs ont atteint la gloire et sont aujourd’hui des stars : Linda Cardellini, James Franco, Seth Rogen, John Francis Daley, Samm Levine, Martin Starr, Busy Philipps et Jerry Messing, entre autres.

Dans une récente interview avec le média Collisionneur, le producteur Judd Apatow Il a évoqué la possibilité que tv sauver le spectacle : « Je me souviens avoir entendu dire que MTV s’était porté volontaire. Nous aurions probablement perdu tellement de choses, de musique et de budgets. Nous étions toujours déjà pressés par notre budget. ». Apparemment, la chaîne avait parié sur Déshabillé Oui Je ne pouvais pas offrir le même budget aux Fraks et aux Geeks.







« Il y a des moments où je dis souvent: » Wow, nous venons de nous en sortir avec ces 18 épisodes « , et je suis sûr que nous aurions fait d’autres grands épisodes, une autre grande saison. Mais en même temps, c’est de l’ambre maintenant et il y a quelque chose de beau là-dedans. », j’ai assuré Appatow. La série est arrivée dans Netflix jusqu’à sa retraite en 2018 et peut actuellement être consulté par Hulu aux Etats-Unis.