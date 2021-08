La série Crunchyroll avec des capybaras comme protagonistes

Au cours de la dernière année, capybaras Ils étaient une icône de la réseaux sociaux. Mais la semaine dernière, ils sont devenus propriétaires de tous les les tendances. Est-ce dans Argentine, ce type de rongeurs a commencé à retourner dans son habitat naturel, ce qui impliquait de les voir traverser la rue, entrer dans les maisons familiales et occuper des espaces inattendus. Dans ce sens, mèmes et les références au divertissement par les utilisateurs ne se sont pas fait attendre. Parmi eux, il ne manquait pas anime de Croustillant qui a pour protagonistes ces animaux ainsi mentionnés.







L’ambassade de Japon en Argentine, il a profité de l’occasion pour se joindre au débat en fournissant des informations sur les capybaras et en notant que dans le pays asiatique, ils les adorent. A tel point qu’une série créée par l’entreprise Banpresto a le plus gros rongeur du monde comme personnage principal. Son nom est Kapibarasan et il est très apprécié par tous ceux qui ont apprécié les brefs épisodes.

Les peluches Kapibarasan font fureur au Japon (Ambassade du Japon en Argentine).



De quoi parle Kapibarasan ?

Le personnage principal se distingue par une vie calme, détendu et heureux dans le Prairie Midorino. Avec ses amis White-san, Los Kokapis, Regent-boy, Atsui et Kapi-ji, il marche, mange et se repose principalement. Grâce à ça style de vie, Kapibarasan est devenu presque une production de vénération: elle a acquis une signification toute particulière pour la société et l’a invitée à adapter ces modes de vie.

La popularité de la série, réalisée par Tomohiro Tsukimi et délivré par Télévision Tokyo, dépassé les attentes. Non seulement les capybaras peuvent être vus sous forme d’anime, mais ils ont également été conçus nounours, des objets de décoration et même des livres. A Tokyo, à la fois dans le centre commercial Coppice, dans le quartier Kichijoji, et dans Tokyo Character Street, il y a des magasins appelés Boutique Kyurutto qui se consacrent exclusivement à la vente de ces produits.

Akiyuki Tateyama est responsable de la musique, tandis que Fumiya Takahashi et Yuichiro Umehara servent de narrateurs. Tous les épisodes sont disponibles pour l’Amérique latine et l’Espagne sur Crunchyroll, le service de diffusion avec le catalogue le plus large pour les fans de la manche et animés.