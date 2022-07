La série coréenne qui sort ce vendredi sur Netflix et que vous ne pouvez pas manquer

Netflix

Netflix présente cette semaine une nouvelle série coréenne qui sera également diffusée sur le marché local. Ensuite, nous vous dirons tout ce que nous savons sur cette production.

le service de streaming Netflix Il dispose d’un large catalogue de contenus en tous genres, ce qui en fait actuellement le plus demandé au monde, malgré une baisse considérable des abonnés cette année. Il ne fait aucun doute que les utilisateurs peuvent trouver tous les genres disponibles et l’un des plus populaires ces derniers temps est la série coréenne. Si vous vous considérez comme un fan de ces titres, une nouvelle émission sera bientôt disponible.

Lorsque l’on parle de programmes originaires de Corée du Sud, il est inévitable de mentionner le cas de Le jeu du calmar, qui est devenu un phénomène mondial et se positionne comme le plus regardé de l’histoire de la plateforme. Avec l’impulsion de la fiction qui attend sa deuxième saison, ils ont capté l’attention pour plus de titres de ces caractéristiques. Pour cette raison, vous ne pouvez pas manquer Souhaits VIP ou aussi connu sous le nom Deuxièmes mariages et désirs.

Cette série télévisée sud-coréenne, réalisée par Kim Jeong-min et écrite par Lee Geun-yeong, a été annoncée mi-2021 dans un communiqué avec les premiers détails de sa production, avec Lee Geun-yeong dans le rôle du scénariste et Kim Jeong -min dans le sens. Le tournage a commencé presque en même temps que sa confirmation, mais ils ont dû être interrompus en raison des premiers cas de Coronavirus sur le plateau d’enregistrement. Enfin, le tournage était terminé et sa date de sortie était prévue pour ce vendredi 15 juillet.

De quoi parle ce programme ? Il fait principalement suite au désir de certaines personnes ambitieuses d’améliorer leur statut social par le mariage, obtenant ainsi un avenir avec les personnes les plus riches du pays, grâce à une agence de rencontre appelée Rex. En uno de los avances, muestran cómo el amor no es ni siquiera lo primordial para este distinguido círculo de invididuos, así como también el plan de venganza de una mujer sobre la amante de su marido, mientras Rex será importante para esclarecer el fallecimiento de su époux.

Souhaits VIP jouera Kim Hee Sun comme Seo Hye-seung, une femme qui a tout perdu en un instant alors qu’elle vivait comme femme au foyer de la classe moyenne; Lee Hyun-wook en tant que Lee Hyeong-joo, directeur d’une société de capital-risque qu’il a lui-même créée et convoitée pour son statut social; Jung Yoo Jin en tant que Jin Yoo-hee, une avocate qui fait de son mieux pour appartenir à la classe supérieure ; Cha Ji Yeon en tant que Choi Yoo-seon, le manager de Rex; Oui Parc Hoon comme Choi Yoo-sun, un professeur en conflit avec Choi Yoo-seon. Vous pouvez profiter de la série, composée de 8 épisodes, dès ce 15 juillet sur Netflix.

