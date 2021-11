La série comique de moins de 3 heures que l’algorithme Netflix cache et à ne pas manquer

in

Le service de diffusion en continu Netflix Il est venu changer la vie de millions de personnes dans le monde en offrant la possibilité de regarder divers contenus cinématographiques et télévisuels dans le confort de leur foyer. Or, le grand reproche de la part des abonnés repose sur le fait qu’ils ne trouvent pas de productions qui les attirent, puisque la plateforme leur propose principalement des séries ou des films qui sont régis par les opinions de chacun.

C’est ainsi que le célèbre algorithme, ce qui est agréable pour certains de reproduire ce qui apparaît sur l’écran principal, mais pour d’autres utilisateurs, cela signifie avoir régulièrement les mêmes offres que toujours. Que se passe-t-il habituellement dans ces cas, c’est qu’il y a des programmes ou des longs métrages qui sont cachés et que les gens ne savent même pas qu’ils sont là. C’est pourquoi nous avons fait le travail pour vous et ici nous vous apportons Pourquoi tu es comme ça?, une série comique à ne pas manquer.

De quoi s’agit-il? Son synopsis officiel avance : « Trois jeunes vivent leur amitié entre travail, plaisir, politique identitaire, romances et nuits déchaînées dans cette satire acérée de la vie des vingt ans à Melbourne ». Les critiques lui ont réservé un bel accueil, assurant qu’il est très facile de s’infecter avec ce que vivent les personnages, qui abordent les problèmes de la jeunesse d’une manière qui fera rire le public.

Un autre facteur très intéressant pour l’émission australienne à considérer est que a une seule saison de 6 épisodes de moins d’une demi-heure chacun, il est donc idéal de le voir un week-end ou dans une journée, puisqu’on parle de moins de 3 heures au total. La série créée à la télévision en 2018 par ABC, responsable d’autres fictions telles que L’anatomie de Grey et Le bon docteur, mais il est venu à Netflix en avril de cette année.

Son casting principal est composé de Naomi Higgins comme Penny, Olivia junke dans le rôle de Mia et Wil roi donne vie à Austin. La grande curiosité est que Pourquoi tu es comme ça? a de bonnes raisons d’avoir un plus grand nombre d’audience en streaming, mais comme il ne s’agit pas d’un contenu original de Netflix l’algorithme fait son travail et le maintient malheureusement hors des projecteurs pour les abonnés.

+ Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂