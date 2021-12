La série Chucky envahit Peacock avec tous les épisodes en streaming

Après s’être frayé un chemin jusqu’à la finale de la saison de cette toute nouvelle série télévisée, la poupée tueuse préférée de l’horreur fait tout Chucky série disponible en streaming sur Peacock. Une production Syfy/USA Network, l’émission a été diffusée sur petit écran à partir d’octobre, amenant le méchant d’horreur emblématique dans un tout nouveau support. Chucky a eu huit épisodes à jouer avec ses débuts à la télévision, et pour ceux qui l’ont raté à la télévision, vous pouvez vous gaver de la série sur Peacock à partir du 1er décembre.

Avant la diffusion finale à la télévision, la star de la série Jennifer Tilly a posté sur Twitter une image d’elle avec son amie jusqu’à la fin. L’actrice a écrit : « Chucky et moi voulons vraiment que vous profitiez de la grande finale ce soir ! Vous allez rire, vous pleurerez, vous oublierez de manger votre pop-corn ! Mais quoi qu’il arrive, souvenez-vous de ceci : vous tuez toujours ceux que vous aimez ! »

Bien que nous n’entrerons pas dans les spoilers ici pour le bien de ceux qui attendaient Chucky pour arriver en streaming, on peut dire que la série vaut vraiment le détour pour les fans d’horreur. Avec le retour de Tilly sous le nom de Tiffany, plusieurs autres favoris familiers de la Un jeu d’enfant séries apparaissent également. Bien sûr, Brad Dourif est de retour en tant que voix de Chucky, une voix qui aurait pu manquer à de nombreux fans après que Mark Hamill a repris le rôle du remake de 2019. Chucky met également en vedette Zackary Arthur, Teo Briones, Alyvia Alyn Lind, Björgvin Arnarson, Lexa Doig et Devon Sawa.

Le synopsis officiel de Chucky se lit comme suit : « Après qu’une poupée Chucky vintage se soit présentée à une vente de garage de banlieue, une ville américaine idyllique est plongée dans le chaos alors qu’une série de meurtres horribles commencent à exposer les hypocrisies et les secrets de la ville. Pendant ce temps, l’arrivée d’ennemis – et d’alliés – de Le passé de Chucky menace d’exposer la vérité derrière les meurtres, ainsi que les origines indicibles de la poupée démoniaque en tant qu’enfant apparemment ordinaire qui est en quelque sorte devenu ce monstre notoire.

Il a également été annoncé que Chucky a été renouvelé pour une deuxième saison. Les efforts de Charles Lee Ray sur le petit écran se sont avérés être un succès, nous avons donc déjà l’assurance qu’il y en aura plus à venir. Le producteur exécutif et créateur de Chucky, Don Mancini, a déclaré à propos du renouvellement : « Nous sommes ravis de commencer à tirer les ficelles d’une deuxième saison de chaos de marionnettes avec Chucky. Un grand merci à nos partenaires aux États-Unis, SYFY et UCP pour leur incroyable soutien et leurs conseils qui ont amené Chucky au petit écran, plus grand que jamais. Et aux fans, Chucky envoie ses remerciements éternels et un message: « Ce n’est pas fini, pas de loin. Tu ferais mieux de faire attention à tes arrières en 2022 !’”

Chucky commence à diffuser sur Peacock le 1er décembre. Pour plus de nouvelles horreurs d’une franchise emblématique, le streamer abrite également Halloween tue, le dernier opus de la Halloween franchise qui continue la querelle entre Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) et Michael Myers. Une autre grande franchise de slasher est également sur le point de revenir avec Pousser un cri en salles en janvier. Cette nouvelle nous vient de Deadline.





