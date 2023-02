La série Chromosome 21 est-elle basée sur une histoire vraie ?

in

Netflix

Chromosome 21 est l’un des nouveaux succès de Netflix et de multiples inconnues ont déjà surgi des téléspectateurs, comme l’origine de son intrigue.

© IMDbLa série Chromosome 21 est-elle basée sur une histoire vraie ?

service de diffusion en continu Netflix continue de maintenir une alliance ferme avec les pays d’Amérique latine pour distribuer son contenu et à cette occasion, ils l’ont fait avec le Chili, à travers la série chromosome 21. Dès le mercredi 8 février, les abonnés pourront profiter de ce nouveau titre qui avait suscité beaucoup d’attention depuis son annonce et qui figure désormais parmi les plus parlés en ce moment.

Ce thriller mystérieux commence lorsque la police chilienne trouve un homme atteint du syndrome de Down sur une scène de crime. Le jeune homme, debout à côté du cadavre, est couvert de sang mais ne prononce pas un mot. De cette façon, l’enquêteur Mariana Enríquez commence une enquête pour déterminer si Tomy, son protagoniste, est un témoin ou un suspect.

+Le chromosome 21 est-il une histoire vraie ?

Le programme montre les facettes d’une enquête qui peuvent amener le public à penser qu’il s’agit d’une histoire vraie. Cependant, nous devons vous dire que chromosome 21 ce n’est pas basé sur un cas réelpuisque cette création de Matías Venables et Nico Martínez Bergen comprenait Emilia Noguera, Vladirmir Rivera et Pablo Toro pour l’écriture de son scénario original.

Au-delà du fait que l’objet central de la fiction n’est pas réel, il y a quelques points de réalité intéressants et c’est ainsi qu’une personne trisomique est traitée devant la loi. Pour déterminer les circonstances dans lesquelles ils ont été impliqués, une enquête psychologique est menée pour évaluer la capacité réelle et comprendre toutes les implications de leurs actions, dans le cas où ils étaient au milieu d’un acte hors la loi.

chromosome 21 Il a été créé sur Channel 13 au Chili en octobre 2022 et depuis quelques jours, il fait partie du catalogue de la plateforme Netflix. Ses huit épisodes mettent en vedette Sebastián Solorza, Vlanetina Muhr, Mario Horton, Gastón Salgado, Claudia Di Girolamo, Pía Urrutia, Daniel Muñóz et Alejandro Trejoentre autres.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?