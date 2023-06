La série CHILDREN la PLUS VUE sur Disney+, détruisant Grey’s Anatomy et Modern Family

Disney+

La série a remporté des prix tels que le BAFTA et l’International Children’s Emmy



© IMDbLa série conquiert petits et grands avec son contenu

Quand on parle des séries et des films les plus regardés, il s’agit souvent de comédies, de films d’horreur ou de drames, mais cette fois La série la plus regardée sur Disney+ est celle avec du contenu pour enfantsmais que toute la famille adore, quoi l’a amenée à détrôner les productions à succès comme L’anatomie de Grey et Famille moderne.

C’est une série australienne qui a eu son premier chapitre le 1er octobre 2018 et à ce jour a 116 épisodes et selon Patrouille Flix C’est la série la plus regardée sur Disney+ dans le monde, dépassant les programmes adultes classiques tels que les Simpsons et Malcolm au milieuentre autres.

+ Quelle est la série la plus regardée sur Disney+ ?

D’accord avec Patrouille FlixJusqu’au moment de la rédaction de cette note, La série la plus regardée sur Disney+ dans le monde est Bluey Quoi sur des pages comme IMDb Ils ont une note de 9,5 sur 10dans Google, il a 4,6 étoiles sur 5 et dans Rotten Tomatoes plus de 62% d’acceptation par le public.

De quoi parle Bluey et pourquoi le regarder ? Oui ok le dessin animé est destiné aux enfants entre 5 et 7 ans, il est adoré par toute la famille, ce qui explique pourquoi c’est la série la plus regardée sur Disney+. L’intrigue suit Bluey, un chiot Blue Heeler de six ans qui vit à Brisbane avec ses parents et sa sœur de quatre ans.

« Bluey nous rappelle toutes nos propres familles et joue les drames petits mais émotionnellement épiques de la vie quotidienne de manière surprenante, émouvante et hilarante qui plaira aux enfants et aux parents.« , déclare Jane Gould, vice-présidente senior de Disney Channels Worldwide, à propos du programme.

La série a comme protagonistes Bluey, Bingo, Bandit, Chili, muddin, Jack, rouillé, chanceux, mackenzie et Inde, entre autres. La série a remporté des prix tels que le BAFTA pour les enfants et les jeunes et le Emmy international pour enfants pour un programme préscolaire exceptionnel.

