La série britannique que vous devriez apprécier dès ce jeudi sur Acorn TV

Télé de gland est le service de streaming axé sur la télévision britannique et internationale qui présente des mystères, des drames et des comédies originaux et exclusifs provenant de pays comme la Grande-Bretagne, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Irlande et le Canada. Le service est arrivé dans le monde du streaming en 2011 et depuis lors, il s’est imposé comme une plate-forme offrant un contenu de haute qualité. De cette manière, présente une grande première ce jeudi. De quoi parle-t-on?

Jeudi, vous pourrez voir une série dont l’intrigue vous piègera dans un monde de mystères et d’intrigues que seuls les protagonistes pourront résoudre :Grantchester! Le spectacle se déroule dans les années cinquante et suit la vie du prêtre Sidney Chambers. Ce n’est pas n’importe quel homme de foi, il a un passé qui le rend différent pour les fonctions qu’il remplit dans la ville de Cambridgeshire.

Grantchester va vous surprendre !

Sidney est un ancien Scots Guardsman, un amateur de jazz avec un passé romantique compliqué, et utilise sa connaissance de la nature humaine fragile pour résoudre des crimes avec son ami, le détective Geordie, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Le duo résoudra toutes sortes d’intrigues dans un contexte particulier, bien sûr, pas tous les jours un curé se propose de résoudre des meurtres avec un homme de loi. qui offre Grantchester… Une société inattendue en faveur de la justice.

Les stars de la série James Geoffrey Ian Norton, surtout connu pour avoir joué le prince Andrei Bolkonsky dans la mini-série Guerre et Paix et actuellement pour jouer Tommy Lee Royce dans la mini-série Vallée heureuse et Sidney Chambers dans Grantchester. L’autre interprète principal est Robson Golightly Vert, qui donne vie au détective Geordie dans la série. C’est un acteur, chanteur et auteur-compositeur anglais qui éblouit dans la série.

Si vous aimez les mystères, la dynamique des relations et la série britannique cette émission qui présente Télé de gland à partir de jeudi il est pensé pour vous. Ne le manquez pas! Un seul chapitre vous suffira sûrement pour rejoindre l’équipe de Sidney et Geordie à la recherche du prochain crime à résoudre. La saison 2 sera en service le 25 novembre et le troisième lot d’épisodes en décembre.

