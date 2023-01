La série brésilienne déjantée qui va égayer votre week-end sur Netflix

NETFLIX

Aimez-vous les histoires de voyage dans le temps purement comiques? Alors vous ne pouvez pas manquer cette production en 7 épisodes sur Netflix !

©NetflixC’est la série brésilienne qui est devenue une tendance.

le catalogue de Netflix Il regorge d’histoires dramatiques et émotionnelles qui parviennent à s’imposer comme les plus vues sur les plateformes de streaming. Cependant, il existe aussi des titres de comédie qui -bien qu’ils n’aient pas beaucoup de reconnaissance- parviennent à occuper une place parmi les tendances. C’est le cas d’un fou série brésilienne qui a fait sa première il y a quelques semaines et qui est idéal pour égayer votre week-end.

Créé par Halder Gomes, cette production originale est intitulée Un bandit du futur. Avec seulement 7 épisodes D’une durée d’environ 35 minutes, la série se présente comme une proposition amusante à ajouter à la liste du service d’abonnement. Si vous êtes intéressé par des histoires passionnantes impliquant des voyages dans le temps, consultez ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur cette comédie Red N.

Synopsis de Un bandit du futur :

Virguley est un gars paresseux et chaotique avec une moralité basse qui survit à São Paulo et rêve de rendre le Nord-Est riche. L’un de ses trucs est de profiter de sa ressemblance avec Lampião pour se produire sur les places publiques de São Paulo. Un beau jour, après s’être retrouvé dans un autre de ses ennuis, il finit par recevoir une gifle et se retrouve en 1927, au plus fort des ‘cangaceiros’, et les locaux le confondent avec le vrai Lampião. Profitant de la situation, Virguley recrute un gang pas comme les autres, tombe amoureux de Mariá et devient un homme puissant de la ville.

Bande-annonce d’Un bandit du futur :

Casting d’Un bandit du futur :

Thiago Matso comme Zozozo

Amadeu Maia comme Fastioso

Edmilson Filho comme Virguley

Valéria Vitoriano dans le rôle de Zulmira

Fábio Lago comme colonel Tibúrcio

Chandelly Braz comme Maria

Complétez le casting :

Dudu Azevedo

Max Petterson

Larissa va

Mateus Honori

Roberta Wermont

Carri Costa

