La série Bob Odenkirk qui a prédit Better Call Saul

Curiosités

Le personnage né en Breaking Bad c’était tellement bon qu’il a fini par avoir son propre spin-off. Près de deux décennies avant d’atteindre le petit écran, une série l’avait prédit.

©IMDBLa série a été prédite il y a près de deux décennies.

À la mi-juillet, le 11 aux États-Unis et un jour plus tard jusqu’à Netflix, Tu ferais mieux d’appeler Saul commencera à diffuser ses six derniers épisodes à raison d’un par semaine. La production née en 2015 est apparue comme un spin-off de Saul Bonmanle personnage à qui Bob Odenkerk lui a donné la vie en Breaking Bad depuis la deuxième saison et qui peu à peu est devenu un allié substantiel de Walter White et Jesse Pinkman.

Dans Tu ferais mieux d’appeler Saul, Vince Gilligan a fait équipe avec Peter Gould pour raconter l’histoire d’origine de cet avocat sans scrupules et comment il est devenu ce qu’il était dans Breaking Bad, travaillant pour le cartel. Une grande partie des retombées de sa vie était liée à sa relation avec son frère et à la façon dont il était perçu par les avocats d’Albuquerque qui lui manquaient de respect. Howard Hamlin a été l’un de ceux qui l’ont le plus discrédité mais, en grande partie, à cause de la manière dont son frère Mandrin Je l’ai vu.

Il semble que cette intrigue ait été imaginée dans une ancienne sitcom dans laquelle le Bob Odenkerk eu deux petites participations. Il s’agit de ActualitésRadiooù l’acteur de Breaking Bad joué deux personnages différents, l’un nommé Bob (tout comme lui) et un autre Forgeron. Dans l’une de ses deux apparitions, il y avait une ligne de dialogue qui prédisait parfaitement le lien qu’il avait avec son frère. Mandrin.

Dans un extrait de moins de 10 secondes qui peut être trouvé à Youtubevous pouvez écouter Bob Odenkerk réciter une grande partie du germe de Saul Bonman. « Je ne suis pas heureux. J’étais sur le point d’être associé dans mon cabinet d’avocats et j’ai démissionné pour Chuck. », assure ce personnage. Comme on a pu le voir dans Tu ferais mieux d’appeler Saulun Mandrin jamais aimé ça Saül (à cette époque, encore Jimmy McGill) serait devenu avocat après avoir obtenu son diplôme d’une université sans prétention et l’aurait égalé sans effort grâce à son intelligence. Pour cette raison, il est toujours intervenu pour qu’ils ne fassent pas de lui un partenaire de HHM, même après avoir traité une affaire d’un million de dollars comme celle de Sandpiper.

+De quoi parlait NewsRadio

ActualitésRadio C’était une sitcom diffusée sur CNB et a pu être vu sur le petit écran entre 1995 et 1999. La série a été créée par Paul Sims et a raconté la vie des employés d’une station de radio fictive à New York appelée WNYX. Dave Foley, Stephen Root, Andy Dick, Joe Rogan, Maura Tierney, Vicki Lewis, Khandi Alexander et Phil Hartman étaient les acteurs principaux de cette émission, où se mêlaient des situations absurdes relatées d’une structure radiophonique. La série n’est disponible sur aucune plateforme.

