La série Blade Runner 2099 Live-Action se déroule sur Amazon avec Ridley Scott

le Coureur de lame L’histoire avance sur le petit écran. La date limite indique que la production d’Amazon Studios a commencé le Coureur de lame 2099une série live-action qui fait suite au film de Ridley Scott de 1982 Coureur de lame et sa suite de 2017 Coureur de lame 2049. Scott est à bord pour produire la série tandis que Silka Luisa (le drame à venir d’Apple TV+ Filles brillantes) servira d’écrivain et de producteur exécutif. La série est une collaboration entre Scott Free Productions en association avec Alcon Entertainment et Amazon Studios.

La série marque le premier spectacle d’action en direct se déroulant dans le Coureur de lame la franchise. On dit qu’il s’agit d’une priorité absolue chez Amazon Studios, qui aurait mis le projet sur la voie rapide pour commencer le tournage dès que possible. Il est également noté que Scott pourrait même diriger la série si elle avance, bien que rien n’ait été confirmé. Après avoir réalisé l’original Coureur de lameScott était à l’origine à bord pour diriger la suite de 2017 Coureur de lame 2049. Il a ensuite démissionné de son poste de réalisateur avec Denis Villeneuve pour diriger le film, bien que Scott ait toujours été producteur exécutif.

Le co-PDG d’Alcon Entertainment, Andres Kosove, et le co-fondateur d’Alcon, Broderick Johnson, sont également producteurs exécutifs de Blade Runner 2099, qui, comme le titre l’indique, se déroule 50 ans après les événements de Blade Runner 2049. Michael Green, qui a écrit Coureur de lame 2049, sera également producteur exécutif. Ben Roberts, Cynthia Yorkin et David W. Zucker et Clayton Krueger de Scott Free Productions se joignent à eux pour produire l’exécution.

Images de Warner Bros.

Sorti en 1982, Coureur de lame est basé sur le roman de Philip K. Dick Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?. Situé dans un monde dystopique en 2019 alternatif, il suit un flic épuisé traquant un groupe fugitif d’humains synthétiques, connus sous le nom de « réplicants », qui se sont échappés sur Terre. Le film met en vedette Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young et Edward James Olmos. Bien qu’initialement sous-performant au box-office, le film est devenu un succès culte et est devenu l’un des films les plus influents de tous les temps.

En 2017, Denis Villeneuve réalise la suite Coureur de lame 2049. Le film a ramené Ford et Olmos aux côtés de Ryan Gosling, Ana de Armas, Dave Bautista, Mackenzie Davis et Jared Leto. Ridley Scott a depuis taquiné son désir de continuer le Coureur de lame histoire avec des films supplémentaires. Cette idée a évolué vers le concept de la série d’action en direct qui tourne maintenant à la vitesse supérieure chez Amazon Studios. Il n’est pas clair si des membres de la distribution seront impliqués dans cette nouvelle série, compte tenu du changement de chronologie.

Pendant ce temps, la franchise s’est également étendue au monde de l’animation. Alcon s’est associé à Crunchyroll et Adult Swim pour développer la série animée Blade Runner : Lotus noir, dont la première a eu lieu en novembre. La série animée se déroule à Los Angeles en 1932, à la suite d’une protagoniste féminine réplicante exprimée par Jessica Henwick. Le casting de voix fortes comprend également Will Yun Lee, Samira Wiley, Wes Bentley, Brian Cox, Josh Duhamel, Peyton List, Stephen Root et Barkhad Abdi.





