La série BIT.TRIP en six parties obtient des ports Nintendo Switch ce week-end de vacances

QubicGames a récemment présenté son calendrier final de jeux Nintendo Switch pour le reste de l’année. Dans le «QubicGames Showcase», il a été annoncé qu’un total de huit jeux seraient lancés, dont le Bit.Trip séries.

le Bit.Trip La série a été initialement publiée par Choice Provisions. La série de musique et de rythme est rapidement devenue populaire, en particulier sur la Nintendo Wii, et s’est vendue à plus d’un million d’exemplaires depuis son lancement initial.

Les six jeux du Bit.Trip série sera vendue individuellement sur le Nintendo Commutateur. Les versions comprennent Bit.Trip Beat, Bit.Trip Core et Bit.Trip Void, BitTrip Runner et Bit.Trip Fade, et enfin Flux BitTrip. Les six titres seront disponibles le 25 décembre pour environ 4,99 € chacun.

Chaque jeu conserve son rythme passionnant et son gameplay basé sur la musique. Aucun nouveau contenu ne sera lancé avec le port Nintendo Switch, mais les fans peuvent désormais jouer à nouveau à la série sur la console Nintendo la plus récente.

Dans Bit.Trip, les joueurs contrôlent CommanderVideo pendant qu’il court, saute, donne des coups de pied et glisse vers la victoire. Il y a des défis modernes et rétro, ainsi que la quête pour retrouver ses amis. Les titres varient tous dans la quantité de contenu qu’ils contiennent, d’une petite poignée à diverses difficultés tout en Bit.Trip Runner contient 36 niveaux.

Quiconque achète au moins un des Bit.Trip les jeux recevront une remise permanente de 80% sur les jeux restants de la série.

Le dernier épisode de la série, Coureur3, a été précédemment publié sur la Nintendo Switch en 2018. Le jeu est disponible à l’achat maintenant. Coureur3 n’a pas les graphiques de pixels 2D des tranches précédentes mais opte plutôt pour des graphiques 3D.

KillHouse Games est également lancé Kickers de porte. Le jeu est un jeu de stratégie tactique joué à vol d’oiseau. Les joueurs contrôlent une équipe SWAT qui doit réussir des missions en temps réel. L’équipe doit planifier son approche de la situation, choisir le bon équipement et coordonner l’équipe pour atteindre chaque objectif. Kickers de porte lance le 26 décembre et coûtera environ 11,99 €.

Le dernier titre de QubicGames à venir sur Nintendo Switch cette année est DonjonTop par One Up Plus Entertainment. Le titre est un jeu de construction de deck Roguelike mais ajoute également des batailles sur table. Les joueurs choisissent un héros, une alliance, puis sautent dans des donjons générés de manière procédurale. Les joueurs doivent faire évoluer leur jeu de cartes s’ils veulent survivre contre des bêtes coriaces.

Les joueurs qui ont déjà acheté Robonautes, Une frappe, Étincelle de mana, Becs flamboyants, ou Akane sur la Nintendo Switch bénéficiera d’une réduction supplémentaire de 20 à 30% pour Kickers de porte ou DonjonTop.

Les huit jeux seront lancés le 26 décembre sur la Nintendo Switch.