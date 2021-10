La série biographique Joan Rivers de Kathryn Hahn est annulée à Showtime

Kathryn Hahn est peut-être en demande en ce moment, mais un projet qui n’ira pas de l’avant est la série biographique de Joan Rivers, The Comeback Girl, qui a été annulée par Showtime après que les producteurs n’aient apparemment pas pu obtenir les droits de la langue acide. les droits à vie de la comédienne de sa fille. Les droits de toute production directement sur la vie de Rivers sont détenus par Melissa Rivers, et sans l’autorisation de la succession de la star décédée, la série limitée n’aurait pu utiliser aucune des célèbres blagues ou slogans de l’icône controversée et aurait été forcée emprunter une route non officielle contre la volonté de la famille de Rivers. De toute évidence, c’est quelque chose qui ne les a pas attirés.

La fille du retour a été mis en vedette WandaVisionest Hahn en tant que Joan Rivers, et devait se dérouler dans les années 1980, à une époque où Rivers apparaissait comme l’hôte de Le Late Show avec Joan Rivers pendant très peu de temps, a fait face à un certain nombre d’obstacles personnels dans sa vie et a vu sa carrière plonger en même temps que son mari Edgar Rosenberg s’est suicidé. À certains égards, avec Rivers n’étant plus avec nous, il n’est pas difficile de voir que sa famille survivante ne voudrait pas nécessairement voir son point le plus bas revécu à l’écran pour l’instant.

Catherine Hahn n’était pas seulement attaché à la vedette de la série, mais était également producteur exécutif, tandis que Greg Berlanti avait été engagé pour diriger à partir d’un script spécifique de Cosmo Carlson. Il semble que de nombreuses pièces aient été mises en place avant que l’acquisition des droits les plus cruciaux ne soit convenue, la série ayant même publié son journal de bord de « » Trailblazer. Adoré. Cruel. Diva. Joan Rivers a eu une vie pas comme les autres. À 54 ans, elle était une comédienne superstar… et puis tout s’est effondré. THE COMEBACK GIRL est l’histoire impressionnante et inédite de la façon dont Joan Rivers a persévéré à travers le suicide et l’abîme professionnel pour se reconstruire et reconstruire sa carrière pour devenir une icône mondiale. »

Joan Rivers est décédée à l’âge de 81 ans, après avoir vécu une vie que personne ne pourrait jamais qualifier d’ordinaire ou de calme. Bien qu’il y ait eu de nombreux documentaires sur Rivers au fil des ans, cela aurait été une série basée sur une partie spécifique de sa vie, et avec Melissa Rivers retenant les droits sur cela, il y avait une question de savoir si elle avait des plans pour un autre biographie sur la vie de sa mère. Un porte-parole de Melissa a déclaré qu’il n’y avait actuellement aucun projet d’annonce.

Tout comme la comédienne elle-même, le projet avait déjà suscité la controverse même à ses débuts, pour avoir choisi Hahn dans le rôle de Rivers parce qu’elle n’est pas juive. Cela a conduit à un débat en ligne sur les personnages juifs – réels ou imaginaires – représentés à l’écran par des acteurs non juifs, et a conduit Sarah Silverman à le qualifier de « Jewface » sur son podcast. Le projet étant maintenant arrêté, c’est un sujet qui devra attendre son heure pour être réexaminé dans un forum public.

Kathryn Hahn a quant à elle un certain nombre de projets à venir en préparation, notamment couteaux dehors 2 avec Daniel Craig, Le rétrécissement d’à côté avec Paul Rudd et Will Ferrell et un Marvel Studios WandaVision série dérivée en développement, elle n’est donc pas encore à court de travail. Cette nouvelle est née chez Variety.