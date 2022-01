La série Beauty and The Beast Prequel tourne au printemps, selon Josh Gad

L’action en direct de Disney La belle et la Bête Le remake a été un énorme succès en 2017, il n’est donc pas surprenant que la Maison de la souris se soit lancée dans une série dérivée basée sur le film, dont le tournage commencera ce printemps, selon l’acteur Josh Gad. L’acteur connu de nombreux fans de Disney comme la voix d’Olaf dans le Gelé franchise a joué le rôle de LeFou dans La belle et la Bête et reprendra le rôle dans la série prequel appelée La petite ville, qui mettra également en vedette Luke Evans dans le rôle de Gaston.

La nouvelle série devrait être diffusée en 2023 sur Disney + si tout se passe bien, et tandis que LeFou et Gaston seront les personnages centraux de la préquelle, elle ne sera pas complètement concentrée sur le duo, Briana Middleton se joignant au plaisir comme étape de LeFou -sœur Tilly. On sait actuellement peu de choses sur la façon dont l’intrigue de la série se déroulera et ce qu’elle ajoutera à la La belle et la Bête histoire si quelque chose, mais avec l’auteur-compositeur Alan Menken de retour pour livrer un tas de nouveaux morceaux, nous sommes assurés d’une extravagance musicale qui plaira certainement aux fans des versions de Gad et Evans des personnages classiques.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Gad a récemment parlé à ComicBook.com de sa propre nouvelle série Loup comme moi, et était clairement très heureux de partager une mise à jour sur le projet. Après avoir été longtemps retenu à cause de la pandémie, il est facile de comprendre pourquoi le toujours jubilatoire Gad serait impatient de continuer le tournage. Il a dit:

« Nous prévoyons toujours de tourner ce printemps et les scripts sont incroyables, la musique est incroyable, de toutes nouvelles chansons d’Alan Menken, nous lançons maintenant. »

Le casting de Little Town apportera une nouvelle vie au décor de la Belle et la Bête







Comme l’a dit Gad, le casting est actuellement en cours et avec l’acteur qui prévoit de commencer le tournage dans les prochains mois, il est probable que nous en sachions plus sur le reste du casting très bientôt. Bien sûr, étant une série préquelle, il y a quelques questions sur exactement comment l’histoire se développera autour de la ville qui constitue le cadre principal de l’original La belle et la Bête récit. Si la série se déroule dans la « petite ville », qui fait référence à la chanson d’ouverture du film « Belle », alors il serait étrange que la série ne présente pas le personnage de Belle d’une manière ou d’une autre compte tenu de l’engouement de Gaston. avec la beauté, cependant, il n’a été fait aucune mention d’autres stars du film telles qu’Emma Watson ou Kevin Cline, qui a joué son père, reprenant leurs rôles pour la série.





Au total, Disney travaille depuis quelques années maintenant sur le type de contenu qui va retenir l’intérêt des abonnés pour la plateforme Disney+, et de la même manière, ils ont élargi leur Guerres des étoiles et Marvel IPs avec des séries télévisées exclusives à la plate-forme, nous pouvons probablement nous attendre à voir plus de retombées de certains de leurs plus grands succès de films à venir, et les fans de longue date de Disney seront plus qu’heureux d’accepter ces nouvelles extensions au fur et à mesure quand ils viennent.





La Belle et la Bête Prequel Series à propos de Gaston et LeFou confirmé pour Disney+ Une série musicale préquelle de La Belle et la Bête centrée sur Gaston et LeFou est un rendez-vous avec Luke Evans et Josh Gad qui devrait revenir.

Lire la suite





A propos de l’auteur