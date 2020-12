La série Beauty and the Beast Prequel sur Gaston & LeFou confirmée pour Disney +

Une série préquelle centrée sur La belle et la Bête l’antagoniste Gaston et LeFou est un essai à Disney +. Bien que la série fasse l’objet de rumeurs depuis un certain temps, le projet actuellement sans titre a été officiellement annoncé lors du récent événement Disney Investors Day, avec quelques rares détails sur la série révélés.

Luke et moi jouerons le grésillement en direct pour vous tous. Ne t’inquiète pas. Droite @TheRealLukevans ? #BeautyAndTheBeastPrequelpic.twitter.com/HAs1Yyg6WZ – Josh Gad (@joshgad) 10 décembre 2020

La série préquelle Gaston et LeFou comprendra six épisodes de divertissement musical en direct, avec La belle et la Bête Les stars Luke Evans et Josh Gad s’apprêtent tous deux à reprendre leurs rôles du remake live-action de 2017. L’émission sera diffusée sur Disney +, avec l’histoire destinée à élargir le monde du film d’un milliard de dollars, donnant aux fans une chance de se plonger dans la trame de fond derrière le chasseur arrogant et son laquais stupide.

La star de retour Josh Gad s’est adressée aux médias sociaux peu de temps après l’annonce, assurant aux sceptiques préquels qu’il n’y avait rien à craindre et que la série en valait la peine. « Luke et moi allons jouer le grésillement en direct pour vous tous. Ne vous inquiétez pas. Pas vrai @TheRealLukevans? #BeautyAndTheBeastPrequel », a-t-il écrit.

Eddy Kitsis et Adam Horowitz, mieux connus comme les créateurs du drame fantastique d’ABC basé sur Disney Il était une fois, sont à bord pour écrire le La belle et la Bête série prequel, avec le duo produisant également aux côtés de Gad et Evans. Dans une nouvelle qui ravira à coup sûr les fans de Disney, le légendaire compositeur Alan Menken, qui a créé la musique de l’original animé de 1991 bien-aimé, reviendra également pour écrire de nouvelles chansons pour la série Disney +.

Bien qu’aucun titre de la série n’ait été officiellement annoncé, Menken a peut-être déjà révélé le titre de l’émission par accident lors d’une récente interview. Tout en discutant de l’émission, Menken se réfère à la série Disney + comme « La petite ville », mais une enquête plus approfondie a apparemment confirmé qu’elle ira par le titre légèrement plus court, Petite ville. Le titre fait sans aucun doute référence aux paroles du premier numéro de La Belle et la Bête de 1991, dans lequel le rat de bibliothèque précoce Belle chante: « Petite ville. C’est un village tranquille. Tous les jours. Comme le précédent. Petite ville. Plein de petits gens. «

Luke Evans et Josh Gad se sont avérés être des choix très populaires en tant que versions live-action de Disney de Gaston et LeFou, le premier offrant récemment un aperçu du projet et de sa relation avec son camarade de retour, en disant: « Dans le Nous avons certainement pensé à revisiter Gaston et LeFou dans une histoire différente, évidemment. Donc, quand l’idée s’est vraiment concrétisée et que nous avons embarqué des écrivains incroyables, Josh, en particulier, a eu une idée incroyable qui, une fois il est né, il s’est juste envolé. Et quand nous avons présenté l’idée à Disney +, ils étaient très enthousiastes à ce sujet. «

L’un des points de discussion les plus controversés entourant la La belle et la Bête remake était les penchants romantiques que le fidèle acolyte de Gaston, LeFou, avait apparemment pour le héros de guerre fanfaron, avec beaucoup de sentiment que cela n’était pas suffisamment abordé. Ainsi, l’un des objectifs de la série préquelle Disney + serait de remédier à cela. La série n’a pas encore de date de sortie prévue. Cela nous vient grâce à Disney Investor Day 2020.

Sujets: La Belle et la Bête, Gaston, Disney Plus, Streaming