La série Batman Spinoff sur Penguin est en développement chez HBO Max avec Colin Farrell

Oswald Cobblepot a sa propre série télévisée. Avant la sortie de Le Batman dans les salles l’année prochaine, il vient d’être signalé que HBO Max développe une série dérivée centrée sur Le Pingouin. Variety rapporte que l’émission se plongerait dans l’ascension de Cobblepot au pouvoir dans le monde criminel de Gotham. Colin Farrell, qui joue le super-vilain ignoble dans le film, aurait également été approché pour reprendre son rôle dans la série, bien qu’il n’ait pas encore conclu d’accord.

Selon le rapport, Lauren LeFranc (YouTube Premium’s Impulsion) écrirait le scénario de la série dérivée Penguin, qui en serait à ses tout débuts. Le Batman le réalisateur Matt Reeves et le producteur Dylan Clark seraient également à bord pour produire sous leurs bannières 6th & Idaho et Dylan Clark Productions, respectivement. Warner Bros. Television produira également.

Si l’émission Penguin est reprise en série, ce sera la deuxième émission dérivée de Le Batman. Il a déjà été signalé qu’une série dramatique se déroulant au sein du service de police de Gotham City était également en préparation chez HBO Max. Joe Barton est attaché pour servir de showrunner. Il n’est pas encore clair si Robert Pattinson ou d’autres acteurs de Le Batman apparaîtra dans la série. Ces deux émissions font partie du plan global de WarnerMedia pour lancer un univers Batman interconnecté sur toutes les plateformes.

Penguin est l’un des ennemis les plus notoires de Batman depuis huit décennies maintenant. En l’honneur du 80e anniversaire du super-vilain, Le retour de Batman l’acteur Danny DeVito écrira une histoire de pingouin pour une bande dessinée. Les fans se souviendront que DeVito a joué une version grand écran de Penguin dans la suite de Tim Burton Homme chauve-souris. Burgess Meredith a déjà joué à Penguin dans l’original Homme chauve-souris série des années 1960 tandis que, plus récemment, Robin Lord Taylor a joué une version plus jeune du personnage dans la série prequel Gotham.

Le Batman est réalisé par Matt Reeves, qui a co-écrit le scénario avec Peter Craig. Robert Pattinson fait ses débuts en tant que Bruce Wayne dans le film, qui se déroule dans un univers autonome non connecté au DCEU. Paul Dano comme Riddler, Zoe Kravitz comme Catwoman, Jeffrey Wright comme James Gordon, John Turturro comme Carmine Falcone et Andy Serkis comme Alfred Pennyworth se joignent à lui et Colin Farrell dans le rôle de Pingouin. De son côté, Farrell est très méconnaissable dans son rôle dans le film.

« Je suis arrivé sur le plateau et il y avait ce gars qui se promenait et qui était tellement confiant », a déclaré Rupert Penry-Jones, qui joue une « victime mystérieuse » dans le film. « Je n’avais aucune idée de qui il était. Il était vraiment sympathique, il racontait toutes ces histoires, je me disais : ‘Qui est ce type ?’ Je pensais qu’il aurait pu être un acteur de soutien [an extra to you and me]. Il a continué à me parler, vraiment amical, vraiment sympa, et j’ai commencé à remarquer des choses à propos de son costume. Il avait un appareil orthopédique sur sa jambe et ces cicatrices étranges sur son visage, et j’ai pensé : « Ce sont beaucoup d’efforts qu’ils ont déployés pour un artiste de soutien… » et soudain j’ai réalisé : « Attendez une minute, le gars doit jouer au Pingouin, oh mon Dieu, c’est Colin Farrell !' »

Le Batman sortira en salles Pendant ce temps, plusieurs autres émissions de DC sont en développement sur HBO Max. Ceci comprend Pacificateur, une retombée de La brigade suicide, qui ramène John Cena et le réalisateur James Gunn. Des spectacles basés sur La lanterne Verte et Justice League Sombre, entre autres. Cette nouvelle nous vient de Variety.

Sujets : Le Batman, Batman