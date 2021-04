La série Batman HBO Max parle de Jim Gordon, mais ce n’est pas une adaptation de Gotham Central

Même avant le redémarrage par Matt Reeves du Homme chauve-souris franchise mettant en vedette Robert Pattinson alors que le Caped Crusader frappe le grand écran, le cinéaste a déjà conclu un accord pour un Gotham PD émission dérivée sur HBO Max. Lorsqu’il a été annoncé que le spin-off serait axé sur le service de police de Gotham City, de nombreux fans de bandes dessinées ont supposé qu’il s’agirait d’une adaptation du film acclamé par la critique. Gotham Central série de bandes dessinées créée par Ed Brubaker et Greg Rucka. Mais dans une interview avec Kevin Smith, Brubaker a révélé que le spin-off allait être quelque chose de nouveau et s’est concentré sur le commissaire James Gordon.

«Je me suis dit ‘peut-être qu’ils vont vraiment faire Gotham Central cette fois’, et j’ai donc contacté un producteur qui travaille pour Matt Reeves et il m’a dit ‘non, ce n’est pas vraiment Gotham Central. Ils s’assurent qu’ils ne l’appellent pas Gotham Central et que c’est plus une retombée du film. C’est comme le spectacle de James Gordon. «

Peu de détails sont connus sur le spin-off, provisoirement intitulé Gotham PD, autre que ce que Reeves avait révélé l’année dernière. L’émission sera une préquelle de Le Batman, qui se déroule au cours de la deuxième année de la carrière de Batman en tant que combattant du crime.

Selon Reeves, le spin-off explorera la première année d’apparition de Batman à Gotham, quand « un justicier masqué … commencera à déstabiliser la ville ». La série explorera la corruption de la ville qui «remonte à de nombreuses années», et l’histoire sera racontée du point de vue d’un flic tordu, le cinéaste ajoutant que «l’histoire est en fait une bataille pour son âme».

Des thèmes similaires ont été explorés dans Gotham Central, c’est pourquoi même Brubaker a d’abord supposé que la série allait adapter sa série de bandes dessinées. Mais il a appris plus tard que Gotham PD inclura des personnages que Reeves a créés spécifiquement pour son Homme chauve-souris films.

«Je n’y ai même pas pensé quand je me suis dit ‘Est-ce Gotham Central?’ et c’est comme, non, c’est Gotham Central mais avec des personnages différents et inventés des films, alors j’étais comme ‘C’est Gotham Central mais avec des personnages que Matt Reeves a créés à la place. Et je suis comme, peu importe. Gotham Central était une telle arnaque of Homicide: The Book, parce que Rucka et moi étions tous les deux obsédés par le livre Homicide de David Simon. On nous proposait une refonte de Batman and the Outsiders et nous avons parlé et nous n’avions aucune idée pour Batman and the Outsiders et nous voulions juste écrire sur les flics à Gotham City. «