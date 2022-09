La série avec la pire fin de l’histoire

Opinion

Même si Jeu des trônes Oui perdu ils ont été interrogés sur la façon dont ils se sont terminés, il y en a un qui ne peut être défendu sous aucun point de vue.

©IMDBLa série comptait plus de 80 épisodes.

Il fut un temps où il était beaucoup plus facile de suivre au jour le jour les principales séries télévisées. Il n’y avait pas de plates-formes diffusion et les productions qui arrivaient n’étaient pas aussi nombreuses qu’à cette époque, où Netflix, Amazon Prime Video et HBO Max, pour n’en citer que quelques-uns, sont chargés de publier de nouvelles histoires presque tous les jours de la semaine. Sans parler de l’abus des annulations où il n’y a quasiment pas de séries pour lesquelles les dirigeants ont de la patience qui en fait parfois une loterie pour trouver une série et courir le risque de ne pas la terminer.

Parler d’autres temps nous fait penser aux années où la seule chose dont on parlait était Des hommes fous, perdu Soit Les Sopranos, pour ne citer que quelques-unes des séries les plus importantes de l’histoire de la télévision. Et dans ce dernier, nous soulignerons à cause de la fin qu’il a eue. Quand aujourd’hui beaucoup se plaignent de la fin qu’il a eu Jeu des trônes et ils collectent des fonds pour qu’il puisse être filmé à nouveau, et beaucoup d’autres condamnent encore perdu pour les avoir trompés, Les Sopranos remporte le prix du plus frustrant.

Le 10 juin 2007, Les Sopranos s’est terminé de manière complètement abrupte et décevante, ce qui a laissé plus d’un douter de ce qui s’était passé et se demander s’il ne s’agissait pas d’une erreur de HBO au moment de la publication du dernier chapitre. C’est que la série de David Chasse Elle s’est terminée dans un moment de crise pour la famille de Tony Sopranooù Phil Léotard il avait mis sa tête à prix et tué ses deux principaux collaborateurs, Silvio Dante et Bobby Bacala.

Après quoi Phil Léotard a été assassiné par des complices de Tony Sopranola tranquillité semblait être revenue à Newark et le protagoniste de Les Sopranos il pourrait organiser un dîner avec sa famille, dans un restaurant. Dans cette séquence, on a vu arriver un par un carmel soprano, AJ Soprano et juste quand Soprano des prés était sur le point d’entrer dans le restaurant, l’image est devenue noire et le générique est apparu. La meilleure série de l’histoire de la télévision, celle responsable du fait qu’aujourd’hui nous en avons d’autres comme Breaking Badcela s’est accompagné d’un fondu au noir qui nous a laissé perplexe face à ce qui s’est passé.

+Ce que David Chase a dit à propos de la fin des Sopranos

Pendant des années, le débat a tourné autour de ce qui s’était passé. avaient-ils assassiné Tony Soprano? Cette personne un peu bizarre qui s’est arrêtée pour aller aux toilettes faisait-elle partie des personnes engagées par la mafia new-yorkaise pour le tuer ? Dans une interview avec Le journaliste hollywoodien donnée en 2021, David Chasse il a expliqué que son idée originale était différente et qu’il ne voulait pas qu’elle se termine par un fondu au noir. « J’ai eu une scène où Tony revenait d’une réunion à New York dans sa voiture. Au début de chaque épisode, il revenait de New York au New Jersey, et le dernier pouvait être lui allant du New Jersey à New York, à une réunion où ils allaient le tuer. », a-t-il pointé. Mais plus tard, il a révélé que lors d’un voyage en voiture, il était tombé sur un petit restaurant qui avait changé d’avis. « Pour une raison quelconque, j’ai pensé, ‘Tony devrait mourir dans un endroit comme celui-ci.’ Parce que? Je ne sais pas »dit-il, confirmant que la fin avait été tragique pour le personnage de Jacques Gandolfini.

