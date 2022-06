La série autonome de Dark Vador serait « incroyable », déclare Hayden Christensen

Guerres des étoiles acteur de cinéma Hayden Christensen pense un Dark Vador une série autonome serait «incroyable». L’acteur, qui est connu pour jouer Anakin Skywalker dans le Guerres des étoiles série préquelle, est revenu en tant que personnage toutes ces années plus tard dans l’émission Disney + Obi Wan Kenobi – à grand renfort d’applaudissements et de fanfare. Interrogé par The Hollywood Reporter s’il envisagerait d’explorer davantage l’histoire d’Anakin / Vader dans une série solo, Christensen a rapidement répondu positivement.

« Absolument. En faire plus avec ce personnage serait incroyable ! »

Obi Wan Kenobi reprend dix ans après les événements de Star Wars : Épisode III – La Revanche des Sith, dans lequel l’Ordre Jedi a été détruit par l’Ordre 66 et son ancien apprenti Anakin Skywalker est devenu le Seigneur Sith Dark Vador. Le maître Jedi exilé veille maintenant sur le fils de Vader, Luke Skywalker, sur Tatooine tout en se cachant et en vivant une vie solitaire. Mais son passé a commencé à le rattraper, car Dark Vador a mis en place le programme Sith Inquisitors, un groupe d’utilisateurs de Dark Side Force, pour traquer tous les Jedi qui ont survécu à l’Ordre 66.

Obi Wan Kenobi a ramené Hayden Christensen en tant qu’Anakin aux côtés d’Ewan McGregor en tant que Jedi titulaire. Les quatre premiers épisodes de la série ont vu les anciens amis se rapprocher progressivement, avec Dark Vador émergeant comme la présence terrifiante qui hante à la fois Kenobi et la galaxie. Combler les lacunes entre la trilogie originale et les suites de Disney semble être le modus operandi de Disney en ce moment, et sans aucun doute un standalone Dark Vador la série se déroulant avant ou après Obi-Wan Kenobi (peut-être même les deux) est écrite sur un tableau blanc dans la chambre d’un écrivain Disney quelque part.

Hayden Christensen pense qu’il reste beaucoup à explorer avec Dark Vador

Ce n’est pas la première fois que Hayden Christensen soutient l’idée d’un Dark Vador série, avec l’acteur pleinement conscient de la quantité d’histoires qui restent à raconter sur l’emblématique Seigneur Sith. « Ouais, vous savez, je veux dire absolument. Je pense que c’est un personnage qui résonne en quelque sorte dans notre culture d’une manière très profonde, et il y a certainement plus à explorer », a-t-il déclaré. « Comme vous l’avez dit, il y a tellement de des histoires qui ont été racontées dans ces autres médias et j’aimerais continuer mon voyage avec lui. »

Le retour de Hayden Christensen dans le rôle d’Anakin Skywalker a surpris tout le monde, y compris l’acteur lui-même. « C’était définitivement une surprise. Vous savez, pendant très longtemps, non, je ne pensais pas que je reviendrais dans ce rôle », avait précédemment déclaré l’acteur à propos de son retour. « Mais certainement, dans le fond de ma tête pendant un petit moment, j’avais peut-être l’espoir qu’un jour une telle opportunité se présenterait. »

Réalisé par Deborah Chow, avec Joby Harold comme showrunner, Obi Wan Kenobi étoiles Ewan McGregor, Hayden Christensen, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Moses Ingram, Indira Varma, Rupert Friend, Kumail Nanjiani, Sung Kang, O’Shea Jackson Jr., Simone Kessell, Benny Safdie, Maya Erskine, Rory Ross et Vivien Lyra Blair. Obi Wan Kenobi sera publié chaque semaine, se terminant le 22 juin.