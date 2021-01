La série ASUS ROG Showdown 2021 débutera le 29 janvier; prix du pool de Rs 1,90,000

22 janv.2021 10:30:10 IST

Suite au succès du ROG Showdown en 2020, ASUS a annoncé la deuxième étape du ROG Showdown. Le showdown est une série de tournois en ligne organisés par ROG, principalement destinés aux amateurs de jeux. le tournoi encourage les joueurs à #StayAtHome à travers la pandémie mondiale et leur donne la possibilité de présenter leurs compétences contre des adversaires de compétences similaires ou supérieures à travers des tournois captivants.

La deuxième édition de ROG Showdown débutera le 29 janvier. Les participants auront la possibilité de choisir parmi une série de tournois parmi les jeux les plus populaires, y compris Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), PUBG PC, Valorant, League of Legends (LOL), Valorant League. Les équipes gagnantes auront également la chance de gagner un prix en espèces de Rs 50000 / dans la Valorant League au cours du premier trimestre de 2021.

#ROGShowdown La série 2K21 est là !!

Préparez-vous à lancer la nouvelle année avec des tournois et des ligues de jeu passionnants. Participez et courez la chance de gagner jusqu’à 300 € de codes de jeu. Les inscriptions seront bientôt en ligne! En savoir plus: https://t.co/qjjgjuaSLr * T & C Appliquer#ROGIndia #Esports pic.twitter.com/fHKHUB1BtY – ASUS ROG IN (@ASUS_ROG_IN) 21 janvier 2021

S’exprimant à propos de cette annonce, Arnold Su, chef d’entreprise, PC grand public et de jeu, System Business Group, ASUS France, a déclaré que si 2020 a été une année difficile, ASUS, en France, l’a transformée en une opportunité pour la jeune communauté des joueurs de jouer. vivez des expériences plus excitantes et significatives à travers une série de tournois de jeu lors de la première édition de ROG Showdown.

Il a ajouté: «Nous sommes reconnaissants de la large participation ainsi que de la popularité écrasante de la campagne qui nous a amenés à vous proposer la deuxième édition du tournoi.»

Il a en outre déclaré qu’ils étaient déterminés à innover et à créer de nouvelles opportunités pour la plus grande communauté de joueurs en France. Selon lui, le succès de la 1ère édition du ROG Showdown a encouragé ASUS à lancer un tournoi dans l’APAC qui n’a pas encore été lancé mais qui fournira aux équipes indiennes une plateforme pour participer avec d’autres équipes mondiales.

La première édition du ROG Showdown a vu près de 7 000 participants prendre part au tournoi. L’événement a accueilli plusieurs équipes professionnelles d’e-sports d’France, du Bangladesh, du Népal et du Sri Lanka pour participer à une compétition de type tournoi sur plusieurs jeux. Le premier s’est terminé en décembre 2020 avec plusieurs gagnants dans les tournois et les ligues respectifs et a remporté jusqu’à 5,60,000 Rs.

L’inscription à la ROG Showdown Series 2021 débutera le 23 janvier. Les participants et les équipes intéressés peuvent s’inscrire eux-mêmes à partir du Site Web de ROG Showdown.

Tous les tournois seront diffusés en direct sur la page Facebook de ROG France aux dates des tournois respectifs.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂