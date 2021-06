La série Assassin’s Creed est développée pour Netflix par l’écrivain Vikings Jeb Stuart

Le titre le plus récent Assassin’s Creed Valhalla La populaire série de jeux vidéo a apporté à Ubisoft l’année la plus réussie de toute la franchise à ce jour. Dans le domaine des adaptations de jeux vidéo, les choses n’allaient pas si bien ces derniers temps : celle qui a été minutieusement conçue Long métrage avec Michael Fassbender n’a pu convaincre ni les fans ni les critiques, ce qui a conduit à la suspension des plans de la suite.

Au lieu de cela, Netflix est intervenu et en a annulé un l’année dernière Série Assassin’s Creed à. Une franchise complète dont une est prévue Série d’action en direct ainsi qu’un série animée plus Films. Cela commence avec la série live-action du producteur Jason Altman et Danielle Kreinik d’Ubisoft, qui est déjà très attendue par de nombreux fans de la série.

L’écrivain Die Hard et Vikings développe la série Assassin’s Creed

En attendant, la production prend forme : Jeb Stuart en tant qu’écrivain et showrunner possible être engagé dans la série « Assassin’s Creed ». Stuart est connu comme scénariste pour de nombreux films d’action tels que les films cultes « Die Hard » avec Bruce Willis, « On the Run » avec Harrison Ford et Tommy Lee et « And Again 48 Hours » avec Eddie Murphy et Nick Nolte.

Il développe actuellement la nouvelle série pour Netflix Vikings : Valhalla dans la continuité de la série à succès Viking. Apparemment, le service de streaming est extrêmement satisfait de son travail, de sorte qu’il devrait désormais mettre en œuvre la série « Assassin’s Creed ». On ne sait rien de l’intrigue elle-même et un premier casting n’a pas encore été trouvé.

Plus récemment, Jason Altman, directeur d’Ubisoft Film and Television à Los Angeles, a commenté les plans de la nouvelle série « Assassin’s Creed » sur Netflix comme suit :

« Depuis plus de 10 ans, des millions de fans à travers le monde ont contribué à faire de la marque Assassin’s Creed une franchise légendaire. Nous sommes très heureux de travailler avec Netflix pour créer une série Assassin’s Creed et développer la prochaine saga dans l’univers Assassin’s Creed. »

Netflix prévoit d’autres adaptations de jeux vidéo

Netflix a récemment connu un énorme succès avec les adaptations de jeux vidéo, que ce soit avec le Série de sorceleur la saga Witcher, qui est maintenant étendue en tant que franchise étendue avec d’autres productions, aux adaptations d’anime telles que « Castelvania » et autres.

Pour cette raison, Netflix n’étend pas seulement sa gamme d’adaptations de jeux vidéo à des titres populaires comme Resident Evil, Cyberpunk 2077, Diablo, Dota : Sang de Dragon, Cellule éclatée ou alors La division massif. À l’avenir, vous aimeriez travailler avec un même dans le secteur des jeux propre studio de développement être impliqué.