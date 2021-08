La série argentine El Reino arrive sur Netflix. Épingle de sûreté!

Le thriller tant attendu de Netflix a été créé par Marcelo Pineyro et Claudia Piñeiro. La série raconte l’histoire du pasteur Emilio Vazquez Pena, candidat à la vice-présidence de l’Argentine, qui vit une situation dramatique : son colistier est assassiné lors de la cérémonie de clôture de la campagne. Alors une opportunité se présente pour cet homme de foi, devenir le prochain président de la nation.

Les stars de la série Chino Darín, Nancy Dupláa, Joaquín Furriel, Peter Lanzani, Merecedes Morán et Diego Peretti. Le programme aura 8 épisodes qui sortira dans le monde la prochaine fois 13 août.

Le Royaume arrive sur Netflix







« C’était très enrichissant de voir comment chaque jour les histoires des personnages ont commencé à apparaître et à se réaliser grâce à ces acteurs fantastiques avec un immense désir et enthousiasme de jouer ces personnages », exprimé Marcelo Pineyro. Le co-créateur de l’émission, Marcela Pineiroajoutée: « Nous sommes extrêmement satisfaits du casting et le groupe qui s’est formé est extraordinaire. »

Le Royaume raconte comment le pasteur principal de la Église de la Lumière, Emilio Vazquez Pena, interpreté par Diego Peretti, est tenté par la politique et forme une formule présidentielle avec Armando Badajoz (Daniel Kuzniecka). Ensuite, son partenaire est assassiné et il lui reste la décision de s’impliquer dans le monde du pouvoir ou de retourner dans sa famille et son église.

L’intrigue de Le Royaume introduira d’autres personnages. L’épouse de Emilio, le pasteur Elena, interprétée par Mercedes moran, elle se méfiera de la soif de pouvoir de son mari. Tadeo Vázquez (Peter Lanzani) C’est le fils adoptif des bergers, un homme très spirituel qui ne connaît pas le mal. Julio Clamens (Chinois Darin) C’est un jeune avocat issu d’une famille aisée et le bras droit d’Emilio en politique.

Autres personnages? Ruben Osorio Est interprété par Joaquin Furriel. Il est le chef de campagne de Badajoz et n’a aucun scrupule. Répondre aux plus hautes sphères du pouvoir. Lorsque votre patron est assassiné, vous utilisez votre influence pour aider Emilio. Finalement, Roberta Candia (Nancy Duplaa), Elle est le procureur en charge du crime du politicien. Un professionnel intelligent et responsable. Votre enquête sera plus difficile que prévu…