La série Apple iPhone 14 serait censée obtenir une variante Mini, pourrait être lancée le 7 septembre

23 août 2022 12:26:19 IST

Apple se prépare pour son événement de lancement d’automne, qu’il prévoit d’organiser sur 7 septembre de cette année. Lors de l’événement de lancement, Apple dévoilera l’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro, l’iPhone 14 Max et l’iPhone 14 Pro Max et une foule d’autres appareils.

Plus tôt, des fuites et des rumeurs sur la série iPhone 14 suggéraient qu’Apple abandonnerait la version Mini de l’iPhone 14 et que le géant de la technologie remplacerait le modèle par une variante max. Cependant, des rapports font maintenant surface qui suggèrent qu’il y aura un iPhone 14 mini après tout.

Plus tôt, il a été signalé que la société remplacerait la variante mini par un iPhone 14 Max et les rumeurs avaient dit qu’Apple le faisait après avoir vu de mauvaises ventes de l’iPhone 13 Mini et de l’iPhone 12 Mini.

Une fuite d’un notable Apple Tipster suggère qu’Apple lancera un total de 7 appareils lors de son premier événement d’automne cette année. Ceux-ci comprendront l’iPhone 14, l’iPhone 14 Mini, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Il y aura également au moins deux versions différentes de l’Apple Watch qui seront lancées parallèlement à la série iPhone 14.

La gamme de la série iPhone 14 d’Apple comprendra deux téléphones dotés d’écrans de 6,1 pouces et deux autres téléphones affichant des écrans de 6,7 pouces.

La iPhone 14 Pro Max et iPhone 14 Pro est susceptible d’obtenir un affichage de 120 Hz et la société proposerait une encoche en forme de pilule dans les modèles Pro. Les modèles réguliers ou non professionnels présenteront le même écran que ceux de la série iPhone 13.

Les modèles Pro devraient également recevoir le dernier chipset A16 Bionic tandis que l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max seront alimentés par le chipset A15 Bionic de l’année dernière.

Certaines rumeurs suggèrent également que certains des prochains iPad pourraient également être lancés lors de l’événement. Les prochains modèles d’iPad Pro pourraient être équipés d’un chipset M2 et il sera proposé dans des variantes de 11 pouces et de 12,9 pouces.

Cela dit, puisqu’Apple prévoit de lancer iPadOS 16 en octobre au lieu de septembreil y a de fortes chances que les nouveaux iPads M2 soient également lancés en octobre.

