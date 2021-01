La série Apple iPhone 13 peut être dotée d’une prise en charge Wi-Fi 6E, rapport

Apple a lancé sa plus récente série iPhone 12 l’année dernière en septembre, comme il le fait habituellement chaque année. Apple a lancé la dernière série iPhone 12 avec prise en charge de la connectivité 5G. Désormais, selon un nouveau rapport des analystes de Barclays Blayne Curtis et Thomas O’Malley via MacRumors, Apple pourrait lancer cette année ses modèles d’iPhone 13 avec un support Wi-Fi 6E plus rapide.

Selon les détails trouvés dans la note de recherche, le fournisseur d’Apple, Skyworks, fournira divers composants pour les modèles «iPhone 13» de cette année, y compris des amplificateurs de puissance Wi-Fi 6E. Pour votre note, les alignements récents de l’iPhone 11 et de l’iPhone 12 prennent en charge la version standard, non 6 GHz du Wi-Fi 6.

Si l’on en croit le rapport, l’inclusion de la technologie Wi-Fi 6E apportera des performances plus élevées, une latence plus faible et des débits de données plus rapides dans le modèle de la série iPhone 13 de cette année.

Notamment, vous trouverez également la technologie Wi-Fi 6E dans le dernier smartphone haut de gamme haut de gamme de Samsung, le Samsung Galaxy S21 Ultra.

