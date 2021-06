La série Apple iPhone 13 devrait être équipée de batteries plus grosses: rapport

02 juin 2021 17:35:07 IST

Apple fabriquerait trois batteries de plus grande capacité pour sa série iPhone 13, avec trois capacités différentes. Selon une image partagée par un pronostiqueur chinois sur Twitter, montrant les numéros de modèle A2653, A2656 et A2660, la série iPhone 13 aura des batteries plus grosses que l’iPhone 12, toutes les variantes acquérant une autonomie prolongée. Selon le tweet, l’iPhone 13 mini aura une batterie de 2 406 mAh tandis que les iPhone 13 et 13 Pro arboreront respectivement des batteries de 3 095 et 4 352 mAh.

Il s’agit d’une mise à niveau importante par rapport à la série iPhone 12 de l’année dernière. Pour les inexpérimentés, l’iPhone 12 mini contient une batterie de 2 227 mAh, l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro ont chacun une batterie de 2 815 mAh et l’iPhone 12 Pro Max contient une batterie de 3 687 mAh.

L’iPhone 13 Pro Max d’Apple fait le plus grand saut en termes d’extension de batterie. Il contient près de 18% de plus que la capacité de la batterie de l’iPhone 12 Pro Max. Alors que l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 peuvent obtenir une augmentation d’environ 10 % de la capacité de la batterie par rapport à leurs prédécesseurs. Alors que l’iPhone 13 mini aura une extension de 8%, ce qui est le moins de la série.

Outre la batterie, Apple est également susceptible de mettre à niveau son appareil photo dans la série iPhone 13. Rapport précédent laisse entendre que cette gamme peut être soutenue par la technologie de stabilisation par déplacement du capteur pour offrir une prise en charge de Dolby Vision et une meilleure stabilisation vidéo, contrairement aux versions 2020 où seuls l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max ont été lancés avec la stabilisation par déplacement du capteur.

Cependant, il n’y a pas encore eu de mot officiel d’Apple sur le buzz en cours.

