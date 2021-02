La série animée «  Sonic Prime  » arrive sur Netflix en 2022

Fans de Sonic l’hérisson ont quelque chose de génial à espérer car une nouvelle série animée Sonic arrive sur Netflix en 2022.

Netflix a annoncé aujourd’hui qu’une nouvelle série animée Sonic the Hedgehog arrivera sur son service de streaming en 2022. Titré Sonic Prime, la série sera produite par Man of Action Entertainment tandis que Sega et WildBrain se chargeront de la production, de la distribution et des licences.

Selon Netflix:

Sonic Prime se concentrera sur l’aventure de Sonic dans un nouveau multivers étrange. Sonic tentera de sauver l’univers tout en poursuivant son propre voyage de découverte de soi et de rédemption.

Aucun autre détail de l’intrigue n’est connu Sonic Prime pour le moment, mais une chose est sûre: l’ancien doubleur de Sonic, Roger Craig Smith, ne sera pas de retour pour reprendre son rôle de hérisson le plus rapide du monde. On ne sait pas qui exprimera Sonic dans cette prochaine série, bien que les fans du film 2020 font pression pour que Ben Schwartz prenne le relais à temps plein.

Ce sera amusant d’en savoir plus sur Sonic Prime alors que 2021 continue!