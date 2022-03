La série animée Puffins Impossible de Johnny Depp sera diffusée sur Apple TV, Prime Video

L’acteur vétéran Johnny Depp est de retour dans le monde de l’animation. Par Variety, la série animée Macareux impossibles, qui présente Depp dans le rôle de la voix principale, sera bientôt diffusé sur Apple TV et Prime Video. La série est un spin-off de la série courte animée Macareux, qui mettait également en vedette Depp dans le rôle de Johnny Puff. Il reprend ce rôle pour cette nouvelle série.

La série est décrite comme une « version action-aventure de Macareux« , qui suivait Johnny Puff de Depp à la tête d’un groupe d’oiseaux arctiques. Macareux impossibles reprend avec Johnny Puff devenant un ninja en compagnie de super-héros. Vous pouvez lire la ligne de connexion rapportée ci-dessous.

Dans Puffins Impossible, la vie des macareux Johnny Puff, Didi, Pie, Tic et Tac est perturbée lorsqu’un météore atterrit, ce qui les amène à acquérir des super pouvoirs. Dirigés par Johnny Puff, ils se transforment en Tactik, Didi Damage, Megapie et Mystic – une équipe de super-héros unifiée. Tout comme dans Puffins, les thèmes positifs de l’égalité des sexes et des races et de la protection de l’environnement sont tissés dans le récit.

« Macareux impossibles est une belle histoire pour tous les âges, spirituelle et éducative », a déclaré Depp dans un communiqué, notant que la série est la première émission animée à être produite en République de Serbie. « Le travail qui a été accompli en seulement un an est tout simplement incroyable ; Je suis ravi de la créativité des Serbes. »

La série de 18 épisodes provient de l’ILBE d’Andrea Iervolino et Monica Bacardi via Iervolina Studios et Archangel Digital Studios. Iervolino et Bacardi ont également travaillé avec Depp sur d’autres projets comme En attendant les barbares et Minamata. Peter Nalli (Puffins, Arctic Friends) est le showrunner.

« L’énorme réponse que nous constatons à la Macareux La franchise est incroyablement encourageante et répond à la demande mondiale de courts-métrages familiaux innovants et de haute qualité adaptés à tous les types d’écrans », a déclaré Iervolino.

La carrière cinématographique de Johnny Depp a pris un tournant ces dernières années en raison d’une bataille juridique très publique avec son ex-femme Amber Heard. Après que Heard ait allégué qu’elle avait été maltraitée par Depp, la publicité qui s’ensuivrait finirait par ternir le nom de Depp à Hollywood. Il dit que les allégations, qu’il a niées depuis le début, lui ont coûté des rôles lucratifs dans le pirates des Caraïbes et Bêtes fantastiques franchises cinématographiques.

De nombreux fans de Depp pensent que les preuves accessibles au public suggèrent qu’il est innocent et qu’il a en fait été agressé verbalement et physiquement par Heard. Cela a déclenché des pétitions pour que Depp restitue ses rôles avec d’autres appelant à ce que Heard soit retiré de Aquaman et le royaume perdu. Un hashtag #JusticeForJohnnyDepp est constamment en vogue sur les réseaux sociaux avec des fans du monde entier offrant leur soutien.

Les fans sont également prêts à suivre Depp partout où il va pour voir ce que l’acteur a à offrir ensuite. Son dernier film Minamata a eu quelques problèmes pour obtenir une sortie aux États-Unis, mais après sa mise à disposition en janvier, il est depuis devenu un candidat pour le prix Fan Favorite des Oscars. Les fans pensent que Depp et Minamata avait été snobé en raison de la presse négative liée aux allégations de Heard.

Johnny Depp canalise le capitaine Jack Sparrow pour le jeune fan de Pirates des Caraïbes

