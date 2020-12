La série animée Moana arrive sur Disney + en 2023

Disney a maintenant révélé ses plans pour une série basée sur le succès animé de 2016 Moana, l’émission devrait faire ses débuts sur Disney + en 2023. Parallèlement à l’annonce Moana: la série est en cours de développement, plusieurs détails sont également apparus sur la direction du spectacle et sur la manière dont il s’appuiera sur les bases posées il y a quatre ans.

La série animée Moana suivrait les voyageurs passionnés alors qu’elle s’aventure à nouveau au-delà de la sécurité de son île polynésienne, la maison de Motunui, et verra Walt Disney Animation faire venir des conteurs de la région d’origine de Moana, dans les îles du Pacifique, afin de continuer fidèlement à racontez des histoires authentiques d’orientation et d’autres traditions animées depuis des générations grâce à la narration orale.

Moana a été libéré en 2016 et a été acclamé par la critique et raconte l’histoire de Moana, la fille volontaire d’un chef d’un village polynésien, qui est choisie par l’océan lui-même pour réunir une relique mystique avec la déesse Te Fiti. Quand un fléau frappe son île, Moana met les voiles à la recherche de Maui, un demi-dieu légendaire, dans l’espoir de rendre la relique à Te Fiti et de sauver son peuple.

Produit par Walt Disney Animation Studios et distribué par Walt Disney Pictures, Moana est réalisé par John Musker (La princesse et la grenouille) et Ron Clements (La petite Sirène) à partir d’un script écrit par Zootopia Jared Bush. Présentant au public les talents d’Auliʻi Cravalho en tant que Moana, on se souvient affectueusement du film pour la chimie entre la jeune actrice et Dwayne Johnson, qui incarne le légendaire demi-dieu métamorphe Maui. La distribution de soutien est complétée par Rachel House (Thor: Ragnarok, Chasse aux Wilderpeople), Temuera Morrison (Aquaman, The Mandalorian), Jemaine Clement (Ce que nous faisons dans l’ombre), Nicole Scherzinger (Hommes en noir 3, Ralph brise Internet) et Alan Tudyk (Patrouille du destin, Wreck-It Ralph).

Moana présente des chansons écrites par Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foa’i et Mark Mancina, et une partition orchestrale également composée par Mancina, la série récemment révélée étant également un numéro musical tout comme son prédécesseur cinématographique.

Le film a été un énorme succès pour Disney, recevant deux nominations à la 89e cérémonie des Oscars pour le meilleur film d’animation et la meilleure chanson originale pour l’inspirant « How Far I’ll Go ». Moana est allé à 690 millions de dollars bruts au box-office sur son budget estimé à 175 millions de dollars, il n’est donc pas étonnant que le studio cherche à revenir dans ce monde océanique.

le Moana série n’est que l’un des nombreux nouveaux projets animés de Disney à destination de Disney +, y compris un Grand héros 6 suite avec Baymax qui est prévue pour 2021, Zootopia Plus, basé sur la comédie d’animaux parlants, dont la sortie est prévue pour 2022, et Tiana, une série basée sur l’héroïne des années 2009 La princesse et la grenouille, qui sera également présenté en 2022. Plusieurs projets Pixar sont également prévus pour le service de diffusion en continu dans un proche avenir, notamment Jours creusés, et une série basée sur Voitures. Que peut dire Disney sauf, « De rien ». Cela nous vient grâce à Disney Investor Day 2020.

Sujets: Moana, Disney Plus, Streaming