La série animée Little Demon de Danny DeVito qualifiée de « diabolique » par un membre du Congrès américain

La série animée Petit démon a suscité la colère d’un membre du Congrès américain qui met désormais en garde les familles contre l’exposition d’enfants à l’émission. Débutant sur FXX en août, Petit démon Caractéristiques Danny De Vito comme la voix de Satan avec sa fille Lucy DeVito co-vedette comme la voix de sa fille adolescente, Chrissy. Aubrey Plaza est également présentée comme la mère de Chrissy qui essaie d’aider sa fille à vivre une vie aussi normale que possible, bien qu’elle soit l’Antéchrist.





Sur sa page Facebook officielle, le membre du Congrès américain Mike Johnson a publié une plainte concernant la série qui est depuis devenue virale. Dans le message, Johnson a déclaré que « la partie la plus troublante » du jeu LSU qu’il avait regardé était une publicité pour Petit démon qui a été diffusé pendant une pause publicitaire. Johnson a ensuite condamné les critiques récentes faisant l’éloge de la série et a mis en garde les autres parents sur l’existence de l’émission, de peur qu’ils ne présentent leurs propres enfants à la série « clairement diabolique ».

« Je n’ai pas pu accéder à la télécommande assez rapidement pour protéger mon fils de 11 ans de l’avant-première, et je me demande combien d’autres enfants y ont été exposés et combien de millions d’autres se connecteront à la nouvelle série, détenue et commercialisé par DISNEY », a déclaré Johnson. « La bande-annonce comprenait des images sombres de l’Enfer, des démons et des images sataniques, ainsi qu’une explication selon laquelle le personnage principal est… l’Antéchrist (!). »

Il a ajouté : « QU’EST-CE QUE DANS LE MONDE ? ! ? Je pourrais écrire des volumes ce matin et déballer des pages de versets bibliques ici, mais à la place, je vais juste énoncer l’évidence : s’il vous plaît, soyez prudents. Notre travail en tant que parents est de garder le les cœurs et les esprits de nos enfants. Cette culture est devenue alarmante et désensibilisée et ce n’est pas un jeu. Disney et FX ont décidé d’embrasser et de commercialiser ce qui est clairement mauvais. RESTEZ LOIN DE ÇA.





Little Demon est « clairement mauvais » selon Mike Johnson

Réseaux FX

Mike Johnson a ensuite eu plus à dire sur la situation lorsque son message initial est devenu viral. Le membre du Congrès de Louisiane a déclaré que son message devait avoir « touché un nerf culturel » à la lumière des centaines de milliers de commentaires qu’il a générés. Il précise qu’il n’appelait pas à boycotter Disney, mais simplement à avertir les autres parents que « le mal pur rôde » sur FXX. Johnson maintient également son affirmation selon laquelle la série est dangereuse.

« Une série qui présente le satanisme, la violence graphique et le blasphème comme un divertissement léger n’est bonne pour personne, quel que soit son âge, mais c’est un fait important que de nombreux parents (et enfants) supposent à tort que si un programme est un dessin animé, il peut pas si mal que ça », dit Johnson. « Et les producteurs savent sûrement que faire du personnage principal (l’Antéchrist !) une fille de 13 ans va intriguer et attirer les adolescents, et probablement les jeunes enfants. »

Il conclut : « Disney et FX ont pris la décision d’embrasser et de commercialiser ce qui est clairement et manifestement mauvais. Nous, les gens, avons la liberté de l’appeler et de décider ce que nous voulons faire à ce sujet. Je suis encouragé par le fait que des millions de les familles prennent position à ce sujet, que d’innombrables personnes se sont engagées à se séparer des entreprises responsables de la nouvelle série, et que certains citoyens inquiets (comme OneMillionMoms.com) ont créé une pétition en ligne pour essayer de l’arrêter. »

Nouveaux épisodes de Petit démon première sur FXX le jeudi soir à 22 h