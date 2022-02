La série animée Ghost in the Shell : SAC_2045 continue avec la saison 2 sur Netflix – première bande-annonce

anime-Réapprovisionnement en place Netflix : La nouvelle série Fantôme dans la coquille : SAC_2045 après mangas cultes continuera sur le service de streaming. Annonce deux ans après la première saison première bande-annonce le prochain 2e saison avec Major Motoko Kusanagi de la section 9 à. Une date de sortie est pour Mai 2022 annoncé, une date précise sera annoncée ultérieurement.

La première bande-annonce annonce la saison 2

La nouvelle série animée basée sur le manga culte « Ghost in the Shell » de Masamune Shirow est une suite directe de la célèbre série animée Stand Alone Complex.En 2045, après l’effondrement mondial du capitalisme, une unité d’élite japonaise commence à mener des cybermissions secrètes.

À l’heure actuelle, les quatre plus grandes nations du monde sont au lendemain d’une catastrophe économique connue sous le nom de «défaut mondial simultané», qui a dévalué et détruit toutes les monnaies des peuples du monde.

Motoko, Batou et d’autres membres du département 9 de la sécurité publique se sont enrôlés comme mercenaires dans le groupe GHOST pour vivre de leurs améliorations cybernétiques et de leur expérience de combat tout en désamorçant les points chauds du monde entier.

Cependant, l’émergence de « Post Humans » et un complot découvert par l’ancien chef Aramaki forcent la section 9 à se réunir. Le major Motoko Kusanagi mène l’équipe de la section 9 de la sécurité publique dans la bataille pour faire face à nouveau à la cybercriminalité.

Anime des créateurs de la série culte

La nouvelle série animée sera créée par les deux réalisateurs Kenji Kamiyama (« Complexe autonome ») et Shinji Aramaki (« Appleseed ») pour le studio japonais IG de production développé, qui a produit l’anime culte de Mamoru Oshii et ses nombreux successeurs sous forme de série ou de film dès les années 1990.

« Ghost in the Shell : SAC_2045 » innove pour la première fois et se présente dans un style moderne en termes de design, tandis que la série est exclusivement dans le CG 3D a été filmé. C’est un technologie nouvelle et très complexequi a été utilisé dans diverses adaptations de mangas et jeux vidéo.