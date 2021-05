La série animée Garbage Pail Kids arrive sur HBO Max de David Gordon Green, Danny McBride

le Poubelle Enfants reviendra via HBO Max. Selon un nouveau rapport de THR, le service de streaming WarnerMedia s’est associé à Topps, Torante et Danny McBride’s Rough House Pictures pour développer une nouvelle série animée basée sur les personnages bruts des cartes à collectionner des années 1980. Bien que certaines des cartes à collectionner originales soient un peu risquées, l’idée est que la nouvelle série de dessins animés soit adaptée aux familles et attire un public de tous âges.

McBride et son partenaire de Rough House, David Gordon Green, ont été inspirés pour réinventer Garbage Pail Kids en raison de leur amour pour les cartes à collectionner originales et les dessins animés du samedi matin. Le duo, avec Josh Bycel (Opposés solaires), écrira et co-créera la série animée pour HBO Max. McBride, Green et Bycel seront également producteurs exécutifs aux côtés de Brandon James de Rough House et de Noel Bright et Steven A. Cohen de Torante TV. Aucun nom n’a été annoncé pour la distribution vocale.

Une série de cartes à collectionner d’autocollants, Poubelle Enfants a été publié pour la première fois par la société Topps en 1985. Chaque carte autocollante présente une parodie d’un Chou Patch Kids poupée, généralement avec une sorte de nom basé sur un jeu de mots et des illustrations particulièrement dégoûtantes. En raison des illustrations ignobles, les cartes étaient controversées à l’époque, ce qui a conduit de nombreuses écoles à les interdire complètement. Bien sûr, cela ne fait que les rendre plus populaires auprès des enfants de l’époque qui ont depuis grandi toute leur vie. Poubelle Enfants Ventilateurs.

Il y avait en fait une adaptation antérieure d’un dessin animé Garbage Pail Kids en 1987. Il a été publié au Royaume-Uni et au Canada à la fin des années 1980, mais en raison de son contenu controversé, le dessin animé n’a jamais été diffusé à la télévision aux États-Unis. L’émission a usurpé les films populaires de l’époque, comme le Indiana Jones films, Superman, et Conan le Barbare, et présentait des personnages des cartes comme Patty Putty, Clogged Duane, Split Kid, Elliot Mess, Terri Cloth et Trashed Tracy. Heureusement, les fans ont enfin pu voir la série GPK dans son intégralité lorsque Paramount Home Entertainment a sorti « Garbage Pail Kids: The Complete Series » sur DVD dans la région 1 le 4 avril 2006.

Pour le meilleur ou pour le pire, une adaptation cinématographique en direct est également sortie en 1987. Réalisé par Rod Amateau, le film est largement considéré comme l’un des pires films jamais réalisés, bien qu’il ait également développé un grand culte en partie à cause de cela. raison même. Il a suivi un groupe de Garbage Pail Kids en direct (Greaser Greg, Valerie Vomit, Ali Gator, Foul Phil, Nat Nerd, Windy Winston et Messy Tessie) se liant d’amitié avec un jeune garçon (Mackenzie Astin). Universellement tourné, le film a une note pourrie de 0% sur Rotten Tomatoes.

McBride et Green ont également réussi à se lancer dans une autre franchise populaire en redémarrant Halloween en 2018. Les deux ont co-écrit le film avec Jeff Fradley avec Green en tant que réalisateur. Pour la suite de cette année Halloween tue, Green est revenu à la réalisation en utilisant un script co-écrit avec McBride et Scott Teems. Ils sont également à l’origine du troisième volet à venir de leur trilogie, Halloween se termine, qui sortira en salles en 2022. Rough House Productions s’est associé à Miramax, Blumhouse et Trancas International Pictures pour les suites du film slasher.

Une date de sortie n’a pas encore été fixée pour Poubelle Enfants sur HBO Max. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

