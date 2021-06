La série animée de « Harley Quinn » aura sa propre bande dessinée

En attendant la troisième saison de la série sur HBO Max, les aventures animées de Harley Quinn et Poison Ivy se poursuivront à travers une nouvelle série de bandes dessinées, qui commencera à paraître en septembre et commencera là où la série s’est arrêtée après le mariage désastreux d’Ivy. à Kite Man, d’où le duo de méchants s’est enfui dans le plus pur style « Thelma & Louise ».

« Harley Quinn: The Animated Series – The Eat, Bang, Kill Tour » sera le lien qui comblera le saut dans le temps entre la deuxième et la troisième saison de la série. DC Comics a préparé Tee Franklin de « Bingo Love » pour s’occuper de son écriture, avec Max Sarin comme artiste principal et la collaboration de Taylor Esposito.

Après que DC Comics ait évoqué ses plans pour cette série lors de sa présentation à ComicsPro en février dernier, « The Eat, Bang, Kill Tour » a déjà un synopsis officiel, qui a été révélé par le site Vines N’ Roses.

« Harley et Ivy font le road trip du siècle ! Après le mariage désastreux de la décennie, Harley Quinn et Poison Ivy finissent par fuir le commissaire Gordon et le service de police de Gotham City, mais aussi drôle que cela puisse paraître, Ivy craint toujours de laisser Kite Man à l’autel. Heureusement, Harley a le plan parfait pour se débarrasser du blues le jour de son mariage. »

Espérons que « The Eat, Bang, Kill Tour » devrait toucher les fans de Harley Quinn sans grande différence par rapport à la troisième saison de la série, qui fera ses débuts sur HBO Max après le renouvellement de la plateforme DC Universe. Justin Halpern, l’un des showrunners de la production, assure que son retour pourrait avoir lieu entre fin 2021 et début 2022.

Récemment, Halpern a confirmé aux fans de ne pas s’inquiéter d’une éventuelle séparation entre Harley Quinn et Poison Ivy dans les nouveaux épisodes, notant lors d’une conversation avec Comicbook.com que l’équipe créative trouvait plus intéressant de voir ces deux personnalités disparates dans une relation. au lieu de créer la discorde entre eux.