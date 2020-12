La série animée 3D Sonic the Hedgehog se déroule sur Netflix en 2022

Netflix a annoncé une nouvelle série animée en 3D Sonic the Hedgehog. Cependant, ils ont fait l’annonce sur Twitter, puis ont rapidement supprimé le message. C’est quelque chose que la plate-forme de streaming a fait plus d’une fois au cours des dernières années, ce qui tend normalement à donner plus de battage médiatique à leurs annonces. La série est développée par Sega, Wild Brain et Man of Action avec un œil pour une sortie 2022. Aucun autre détail n’a été donné dans le tweet original, dont de nombreuses personnes ont pris une capture d’écran avant que Netflix ne le supprime.

Le tweet officiel de Netflix disait:

« Des anneaux? Vérifiez. Baskets? Vérifiez. Vitesse? SONIC. L’icône légendaire du jeu vidéo de SEGA, Sonic the Hedgehog, fait la course sur Netflix dans une nouvelle série animée en 3D de SEGA, Wild Brain et Man of Action en 2022. »

Il y avait aussi une silhouette du hérisson bleu emblématique, bien qu’il ne soit pas clair si cela fera partie de la conception finale à ce stade. Cela semble être le moment idéal pour fournir au monde plus de Sonic alors que les fans de jeux vidéo attendent la sortie de Sonic le hérisson 2 dans les cinémas.

Depuis que Netflix a annoncé l’animation 3D Sonic l’hérisson série pour 2022, il faudra probablement un certain temps avant que nous finissions par obtenir plus d’informations, y compris à quoi ressemblera le design et qui d’autre sera impliqué dans la série avec le hérisson. Quoi qu’il en soit, cela devrait être une nouvelle excitante pour les fans de jeux vidéo qui attendaient de voir plus de Sonic sur grand ou petit écran. Des années 2020 Sonic l’hérisson a réussi à briser la malédiction des films de jeux vidéo et est maintenant, grâce à la crise de la santé publique, le cinquième film le plus rentable de l’année avec un peu plus de 320 millions de dollars de revenus mondiaux. Pour référence, Christopher Nolan’s Principe est au numéro quatre avec 359 millions de dollars.

Il y avait un Sonic l’hérisson série animée au début des années 1990, diffusée pendant deux saisons avec un total de 26 épisodes sur ABC de septembre 1993 à décembre 1994. La série s’est poursuivie en rediffusions tout au long de 1995. Dans la série, Sonic était membre d’un groupe de combattants de la liberté luttant pour renverser le docteur Robotnik, qui était un dictateur despotique qui avait conquis leur planète natale Mobius des années auparavant, la jugeant comme une dystopie industrielle polluée. Depuis son annulation, la série animée est devenue un favori culte.

Il est trop tôt pour dire ce que Netflix a prévu pour leur Sonic l’hérisson Série animée en 3D. Cela étant dit, il ne semble pas que cela soit lié au film de quelque manière que ce soit, bien que cela puisse changer dans les prochains mois. Pour l’instant, nous devrons simplement attendre et voir si Netflix publie de nouvelles informations lorsqu’ils republient leur tweet et le maintiennent. Vous pouvez consulter une capture d’écran du tweet original de Netflix ci-dessus, grâce au Twitter de Sonic Guru Compte.

