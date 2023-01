La série amusante et irrévérencieuse de Netflix sur une désintoxication numérique nécessaire

in

Netflix

Netflix, une fois de plus, donne l’exemple clair de la façon de s’éloigner des réseaux sociaux lorsque vous en avez le plus besoin. Découvrez la série sur la désintoxication numérique qui vous fera rire.

©NetflixLa série Netflix qui fait fureur

À l’ère numérique, voir un adolescent, un garçon, une fille ou même un adulte loin du téléphone portable, des appareils et des réseaux sociaux est presque impossible. Cependant Netflix a trouvé, à travers une série comique, le moyen d’avoir un « détox numérique », tout comme beaucoup ont besoin. Sans aucun doute, c’est quelque chose qui a déjà enchanté des milliers de personnes, transformant la fiction en rage.

Le titre en question est Détoxune série d’une saison de six épisodes dans laquelle toutes les techniques sont montrées pour éviter de s’enivrer numériquement. Bien sûr, comme tout événement qui arrive dans la vie, la désintoxication des protagonistes vient après un traumatisme. Mais, ça marche toujours et c’est pourquoi la bande Netflix captures, pour sa touche de réalisme.

Synopsis Détox :

Léa et Manon sont deux colocataires qui vivent depuis longtemps à Paris et sont devenues de grandes amies. C’est pourquoi ils décident tous les deux de passer par différents processus ensemble et l’un d’eux est la désintoxication d’Internet. Lorsqu’ils découvrent tous les deux qu’ils entretiennent une relation toxique avec les réseaux sociaux, ils décident de faire quelque chose qui, pour eux, semblait impossible : abandonner tous les appareils pendant 30 jours. Vont-ils y arriver ?

Bande-annonce Détox :

Distribution détox :

Manon Azem

Tiphanie Daviot

charlotte de turckheim

Hélène Noguerra

Zinédine Soualem

oussama kheddam

laurent bateau

Paul Muguruza

