La série américaine Netflix qui est toujours la plus regardée selon Nielsen

Le compteur d’audience Nielsen a présenté dans les dernières heures une nouvelle mise à jour de son rapport hebdomadaire, dans lequel ils révèlent quelles ont été les productions les plus vues dans un certain temps. Les données partagées sont basées sur les téléspectateurs et les téléspectateurs des plateformes de streaming Netflix, Amazon Prime Video, Disney + et Hulu. Ce sont des chiffres qui arrivent avec près d’un mois de retard, puisque ces streams ne publient pas leurs chiffres officiels.

Pendant deux semaines s’acheva le règne qui mena Rivière vierge, après le lancement de sa deuxième saison, mais a été déplacé par Banques extérieures, rejoignant également Netflix avec le deuxième lot d’épisodes. Cette série commandait le classement entre 2 et 8 août avec 2,1 milliards de minutes vues. Dans l’étude présentée ce jeudi, le maintien du leadership a été confirmé.

Le drame original pour adolescents du service est revenu au n ° 1 du Top 10 selon une étude de Nielsen, entre la semaine du 9 et 15 août avec 1 160 millions de minutes jouées. En ce qui concerne le rapport précédent, nous notons que perdu près de 50 pour cent de ses téléspectateurs, bien qu’il soit toujours le plus considéré par le public par une large marge.







Tous américains, un programme que vous pouvez regarder dès maintenant sur la plateforme, se classe deuxième avec 883 millions de minutes. Les cinq premières places continuent avec En direct (802), Comelon (714) et L’anatomie de Grey (659), qui prépare la première de sa 18e saison via le réseau de télévision ABC, plus précisément le 30 septembre.

Les morts qui marchent il se classe sixième avec 606 millions de minutes vues, dans ce qui semble être un bilan du numéro 10, puisqu’en ce moment le 11e est en cours de diffusion.Le classement des productions les plus choisies est complété par Esprits criminels (564), Hit & Run (549), NCIS (534) et Milieu de Chicago (527).