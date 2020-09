La série Amazon Prime Video sur Jack Reacher est maintenant en vedette

La série n’a pas encore de date de sortie sur la plate-forme, et est dans un état de production très précoce, mais avec un protagoniste

Vidéo Amazon Prime pari fort sur le genre d’action. L’une de ses séries les plus importantes est «Jack Ryan», Protagonisée par John Krasinski, qui est devenu l’un des plus importants. Sans oublier “Hanna”, qui aussi récemment, et peu de temps après la sortie de sa deuxième saison, a été renouvelé pour une troisième tranche, montrant qui est l’un des paris importants de la plateforme. Mais ce n’est pas le seul.

Et il y a aussi une série importante en développement, sur l’un des personnages les plus ambitieux des romans d’actionn. Plus précisément «Jack Reacher», que nous avons déjà vu sur grand écran joué par Tom Cruise et qui arrivera désormais à la télévision et, comme signalé Date limite, a déjà un acteur principal qui ne pouvait pas mieux répondre à l’idée de Lee Child.

L’élu est Alan Ritchson, que nous avons vu dans la série “Titans” jouant Hawk, et ici il jouera un rôle similaire en tant que dur à cuire, bien qu’avec un peu de chance avec plus de nuances que dans la série DC. Pour le moment on sait peu de choses sur la série sur “Jack Reacher”, sauf qu’il sera défini dans “The Killing Floor”, lau premier des romans sur le personnage.

Le fait que cette première saison soit basée sur le premier roman suggère qu’un projet important pourrait être développé en continuant l’histoire. Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie définitive pour la série, car elle est dans un point de production très précoce.

