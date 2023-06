La série allemande SUSPENSE qui dépassera BLACK MIRROR comme la plus regardée sur NETFLIX

Netflix

Les différentes plateformes de streaming se battent année après année pour devenir la meilleure option pour les utilisateurs. Cependant, au sein des catalogues eux-mêmes, il existe également une concurrence entre les séries qui cherchent à se positionner comme le plus regardé à l’international. C’est donc avec une fiction de Netflix qui est sur le point de détrôner Miroir noir et positionnez-vous commeou numéro 1 mondial.

Il s’agit de un chien dormantla Série à suspense allemande connu en espagnol sous le titre le passé ne dort pas. Leur six épisodes un pur mystère -qu’ils avaient l’adresse de stéphan lacant– a transformé la production européenne en thriller le plus reproduit à l’heure actuelle. En ce sens, il a dépassé des phénomènes qui se sont largement démarqués au sein du service d’abonnement.

Selon le site spécialisé FlixPatrol, Miroir noir et un chien dormant placer les deux premières positions du classement, laissant derrière Jamais moi, limiers, notre planète, faux profil, mère porteuse, roi de la terre, Arnold et Rendez-vous dans ma 19e vie. Découvrez en quoi consiste ce pari allemand qui bat tous les records !

+ De quoi parle Sleeping Dog sur Netflix ?

Le synopsis officiel de le passé ne dort pas Expliquer: « Un policier prestigieux submergé par les pressions du métier et un jeune procureur prometteur rouvrent une affaire d’homicide, chacun pour des raisons différentes, et avec cela, ils découvrent une boîte de Pandore qui les conduit à parcourir un chemin sanglant marqué par des complots au plus profond d’eux-mêmes. l’appareil policier… ou atteint-il aussi les plus hautes sphères de la justice ?”.

La bande-annonce de Netflix pour Sleeping Dog conclut : «Ou est-ce lié à un attentat terroriste il y a un an et demi qui a choqué la ville ? La réponse est liée à l’usure subie par l’officier, mais il faudra d’abord s’occuper de ce qui l’a déclenchée, ce qui finira par révéler ce que cache réellement la boîte de Pandore.”.

+ Distribution de Sleeping Dog sur Netflix

Max Riemelt comme Mike Atlas

Martin Wuttke comme Klaus Hartloff

Carlo Ljubek dans le rôle de Luka Zaric (alias Zarif Rahimi)

Melika Foroutan dans le rôle de Corinna Steck

Peri Baumeister comme Lenni

