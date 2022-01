La série Alien ‘Going Slowly’, selon Showrunner

Une série basée sur la franchise Alien est en développement actif depuis un certain temps, et il semble qu’il faudra peut-être beaucoup plus de temps avant de la voir à l’écran.

Chaque franchise de longue date semble atteindre un point où elle devient plus controversée qu’aimée par les fans. Les nombreuses suites de Ridley Scott Extraterrestre est un excellent exemple, ayant donné naissance à la suite du chef-d’œuvre Aliens et à plusieurs autres, dont deux préquelles, la plupart des entrées ultérieures recevant toutes un accueil très mitigé de la part du public et des critiques. La question que de nombreux fans se sont donc posée est de savoir si le prochain Extraterrestre Les séries télévisées pourront-elles ramener la franchise à ses racines d’horreur de science-fiction ? Selon le showrunner Noah Hawley, il faudra attendre longtemps pour le découvrir.

Ayant déjà travaillé sur la série Fargo, Hawley était attaché au Extraterrestre projet en décembre 2020 aux côtés de Ridley Scott, qui travaillerait sur le film sous une forme ou une autre. Au cours de la dernière année, nous avons découvert quelques informations sur la série, notamment le fait qu’elle ne comportera pas les mêmes personnages que l’original. Extraterrestre films et se déroule plutôt sur une vision future de la Terre, où les « cadres en col blanc » sont cette fois « confrontés à la colère du xénomorphe » plutôt qu’aux travailleurs de l’espace de l’original qui tentaient d’empêcher la créature de s’échapper de sa propre planète. Comment tout cela va se passer, nous ne le savons pas encore, mais Hawley a récemment fait un commentaire à Esquire sur les progrès de l’émission en 10 parties, en disant :

« Ça va très bien. Ça va lentement, malheureusement, étant donné l’ampleur de celui-ci. »

De toute évidence, le Extraterrestre La franchise était l’une des nombreuses IP qui se sont retrouvées sous la bannière Disney lorsqu’ils ont racheté la 20th Century Fox. Alors que certains étaient initialement sceptiques quant à ce que cela pourrait signifier pour l’avenir Extraterrestre-sortie connexe, il semble que sous le contrôle de Disney, la série pourrait bien être remise sur les rails après quelques entrées douteuses au cours des deux dernières décennies. De plus, d’après les commentaires de Hawley, il est clair que le film ne lésine sur rien et semble que cela vaudra la peine d’attendre quand il arrivera.

L’original Extraterrestre trilogie, qui aurait effectivement dû mettre fin à l’histoire d’Ellen Ripley et des xénomorphes avant que les choses ne commencent à être poussées dans un scénario « et si nous le faisions faire cela » qui a abouti à Résurrection extraterrestre et deux Alien contre prédateur films, ainsi que celui de Ridley Scott Prométhée et Alien : préquelles de l’Alliance, n’a exploré les extraterrestres que dans un environnement spatial, donc Hawley a du travail à faire pour les amener sur Terre. Il faut s’attendre à ce qu’il crée un tout nouvel ensemble de personnages et de paramètres qui seront tout aussi importants pour vendre l’idée que les extraterrestres eux-mêmes.





En 2018, dans un certain nombre d’entretiens, Scott a déclaré qu’il pensait que la créature extraterrestre elle-même avait suivi son cours, ce qui semblait être une réponse directe à la réponse terne à ses deux films précédents. Cependant, les choses changent avec le temps, et peut-être que cette série donnera au réalisateur une dernière chance de faire quelque chose avec la créature qu’il a présentée pour la première fois à l’écran il y a plus de quarante ans.





