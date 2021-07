La série Ahsoka Disney + marquera-t-elle les débuts en direct de ce personnage de Clone Wars?

Un nouveau rapport a émergé suggérant qu’un autre personnage animé pourrait faire ses débuts en live-action. Cela pourrait être dans le prochain Ahsoka série mettant en vedette Rosario Dawson en tant que personnage principal. Dawson a fait ses débuts en Le Mandalorien saison 2 après que le Mandalorien l’a trouvée lors de la recherche de Jedi. La série sera fixée après Le retour du Jedi, mais avant le début de la trilogie de la suite.

Selon Illuminerdi, Dawson sera rejoint par un « personnage principal dans la vingtaine et la trentaine ». Le rapport mentionne également que le studio « cherche à recruter une femme asiatique pour le rôle ». Il y a beaucoup de spéculations sur qui cela pourrait être. Selon CBR, des sources disent que ce personnage sera Barriss Offee, le chevalier Jedi de La guerre des clones qui a trahi l’Ordre Jedi et accusé Ahsoka d’un crime.

Dans La guerre des clones, Barriss et Ahsoka étaient des padawans en même temps avec Ahsoka s’entraînant sous Anakin Skywalker et Barriss s’entraînant sous Master Luminara Unduli. Tout au long de la série, les deux personnages ont développé une certaine amitié. Cependant, au cours de la saison 5, Barriss a été désillusionné par l’Ordre Jedi et a bombardé le temple Jedi, laissant Ahsoka prendre le dessus. Après qu’Anakin ait pu effacer le nom d’Ahsoka, Ahsoka s’est également sentie abandonnée par l’Ordre Jedi et a décidé de ne pas rejoindre l’Ordre.

Chez EK Johnston Guerres des étoiles roman Ahsoka, le personnage réfléchit sur sa relation avec Barriss et comment, même si elle n’était pas d’accord avec ses méthodes, elle a reconnu que l’idéologie de Barriss n’était pas tout à fait fausse. « Elle a laissé sa colère obscurcir son jugement et elle a essayé de justifier ses actions sans tenir compte de leurs effets plus larges. Elle avait peur de la guerre et elle ne faisait pas confiance aux gens qu’elle aurait dû écouter. Mais elle avait un point sur la République et les Jedi. Il y avait quelque chose qui n’allait pas avec eux, et nous étions trop enfermés dans nos traditions pour voir ce que c’était. Barriss aurait dû faire autre chose. Elle n’aurait dû tuer personne, et elle n’aurait certainement pas dû m’encadrer pour mais si nous l’avions écoutée – vraiment écoutée – nous aurions peut-être pu arrêter Palpatine avant qu’il ne prenne le pouvoir.

La série aurait beaucoup d’explications à faire pour que Barriss apparaisse. Elle avait été arrêtée par l’Ordre Jedi, mais après les événements de l’Ordre 66, l’Empereur Palpatine a fait du Temple Jedi son siège de pouvoir. Barriss aurait également dû survivre à l’Ordre 66 lui-même. Il est possible que son mépris pour les Jedi l’ait corrompue, la transformant du côté obscur de la force et en une inquisitrice.

Il y a d’autres possibilités pour qui le personnage pourrait être. Lors de son apparition dans Le Mandalorien, nous avons vu Ahsoka demander où se trouvait le Grand Amiral Thrawn. Cela suggère qu’Ahsoka est à la recherche d’Ezra Bridger, que nous avons vu pour la dernière fois avec Thrawn à la fin de Les rebelles de la guerre des étoiles. Ce casting pourrait également être pour Sabine Wren, une amie et alliée d’Ezra, qui pourrait rejoindre Ahsoka dans sa quête pour localiser Ezra.

C’est vraiment un mystère sur qui pourrait être ce personnage. On ne sait pas grand-chose de cette série Ahsoka, mais ces personnages pourraient être des possibilités car ils ont tous des liens antérieurs avec le personnage d’Ahsoka.

Sujets : Ahsoka, Star Wars