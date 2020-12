La série Acolyte Disney + est un mystère Star Wars qui se déroule pendant la Haute République

Poupée russe créateur Leslye Headland’s Guerres des étoiles projet a été révélé. Elle est derrière L’acolyte Série Disney +, qui se déroule dans les derniers jours de l’ère de la Haute République. Aujourd’hui a été fou pour Guerres des étoiles fans, comme la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a déchargé la surcharge sensorielle sur le monde. The Mandalorian n’était que le début, maintenant que le studio sait que les fans adoptent la franchise sur le petit écran d’une manière que personne n’a vu venir.

Leslye Headland apporte un nouveau @Guerres des étoiles série à @DisneyPlus avec The Acolyte. «The Acolyte» est un thriller mystérieux qui emmènera les téléspectateurs dans une galaxie de secrets obscurs et de pouvoirs émergents du côté obscur dans les derniers jours de l’ère de la Haute République. – Star Wars (@starwars) 10 décembre 2020

Kathleen Kennedy n’a pas donné trop de détails sur L’acolyte, bien que la Haute République soit explorée sur la page, grâce au Guerres des étoiles édition. Dans la toute nouvelle ère de la glorieuse Haute République, les nobles et sages Chevaliers Jedi doivent faire face à une menace effrayante pour eux-mêmes, la galaxie et la Force elle-même … Star Wars: La Haute République se lance en janvier 2021 avec des histoires originales couvrant une variété de livres, de bandes dessinées et au-delà. On ne sait pas comment ces histoires mettront en place le spectacle à ce stade. « The Acolyte » est un thriller mystérieux qui emmènera les téléspectateurs dans une galaxie de secrets obscurs et de pouvoirs émergents du côté obscur dans les derniers jours de l’ère de la Haute République « , déclare Kennedy.

L’acolyte a été dit être une série centrée sur les femmes depuis sa première annonce. Cependant, Leslye Headland a démystifié cette théorie. « Simplement parce que mon émission est techniquement, oui, ‘centrée sur les femmes’, ce qui signifie qu’elle est centrée sur une protagoniste féminine, je ne pense pas que cela exclut nécessairement les hommes de cet espace », a expliqué Headland lors d’une récente interview. « Je m’identifie tout le temps aux personnages masculins. J’encourage Mando. Je soutiens Luke … Un espace inclusif signifie un espace inclusif. Mais en même temps, je pense que ce n’est pas nécessairement parce que quelque chose a un protagoniste féminin signifie que c’est seulement pour les femmes. » En d’autres termes, il semble que la série ressemblera beaucoup à la trilogie de suite, qui se concentrait sur une protagoniste féminine.

Comme toute personne qui fait partie de la Guerres des étoiles univers, Leslye Headland est très heureux de rejoindre l’équipe de Disney +. « Je vois en quelque sorte, si Guerres des étoiles est une religion … J’aime penser à mon émission comme un réveil de tente,: Headland a dit: « Vous pouvez venir si vous le voulez. Nous allons parler de trucs sympas. Il y aura des choses que nous n’ont pas encore discuté dans le canon. » C’est quoi Guerres des étoiles les fans ont été curieux, et ils vont devoir continuer à l’être. Nous devrons tous simplement attendre de voir qui sont ces nouveaux personnages et s’ils ont des liens familiers.

Leslye Headland a poursuivi en disant: « Il va y avoir des personnages que vous ne connaissez pas. J’adorerais que vous vous joignez à nous. » Guerres des étoiles les fans seront certainement impatients de voir la nouvelle série Disney, ainsi que les nouveaux personnages. C’était quelque chose qui The Mandalorian a pu réussir de manière experte. « J’adorerais que tu t’intéresses à ça. Si ce n’est pas ton truc – le truc cool à propos de Guerres des étoiles en ce moment, il y a tellement de choses sur lesquelles vous pouvez vous aligner et investir, mais si vous ne l’aimez pas, c’est très bien », a conclu Headland. Vous pouvez consulter l’annonce officielle de L’acolyte ci-dessus, grâce à le compte Twitter officiel de Star Wars.

Sujets: The Acolyte, Star Wars, Disney Plus, Streaming