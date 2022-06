La série à succès Prime Video dans laquelle Murray Bauman de Stranger Things est

Première vidéo

Brett Gelman donne vie à Murray Bauman dans Stranger Things mais il a également participé à une série primée que vous pouvez apprécier sur Prime Video : Fleabag.

©IMDBsac à puces

Brett Gelman joue Murray Bauman dans choses étrangesun personnage qui a progressivement gagné la sympathie des fans de la série télévisée populaire que vous pouvez apprécier sur Netflix. Au cours de la dernière saison, il est encouragé à se rendre en Russie avec Joyce Byers (Winona Ryder) pour sauver Hopper (David Harbour) qui est détenu dans une prison dans la toundra de ce pays. Les qualités de Murray seront les bienvenues dans cette mission périlleuse.

Mais pas seulement choses étranges fait partie de la vie professionnelle Brett Gelman, un acteur qui a trouvé le succès dans un autre projet, une émission télévisée que vous pouvez regarder via une autre plateforme de streaming. Dans ce cas on parle de Première vidéo et la série en question est sac à puces. De nombreuses récompenses pour ce show qui compte 2 saisons et 12 épisodes pour développer une histoire intéressante.

Une série vraiment sarcastique

sac à puces raconte la vie d’une femme de la classe moyenne qui est en pleine crise existentielle en raison d’une situation familiale inconfortable et de l’impossibilité de maintenir le train de vie dont elle aimerait profiter avec le travail qu’elle a. Elle tient un café avec lequel elle gagne très peu d’argent et son partenaire la trompe avec d’autres femmes, faisant des rapports sexuels inutiles et pire que tout : désastreux !

L’émission est le résumé de tout ce qui ne devrait pas arriver dans votre vie personnelle et professionnelle, mais au cas où ça arriverait sac à puces montre comment on peut s’adapter à de nouvelles situations au même titre que le protagoniste de la série qui, grâce à une forte personnalité, sort à flot dans chacune des difficultés que propose une existence un peu moins turbulente. Vous devez prendre note…

L’émission met en vedette Phoebe Waller-Bridge dans Fleabag, Brett Gelman dans Martin, Sian Clifford dans Claire, Olivia Colman dans la belle-mère de Fleabag et Bill Paterson dans le rôle du père de Fleabag. La série a reçu de nombreux prix depuis sa première, dont un prix bafta pour l’actrice principale et divers Emmy Awardsentre autres reconnaissances importantes.

