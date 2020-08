La série à succès obtient la dernière saison 5 de Netflix

Les grosses années sont (presque) terminées: “House of Money” reçoit une saison 5, qui servira également de finale de la série Heist. Le tournage de la production espagnole de Netflix dans trois pays européens débutera dans quelques jours.

La saison 3 commencera la production le 3 août avec des tournages prévus en Espagne, au Danemark et au Portugal. Le créateur de “House of Money” Alex Pina annonce la “saison la plus épique et la plus excitante” de la série.

La guerre atteint ses proportions les plus extrêmes et les plus cruelles

«On s’est posé les grandes questions pendant près d’un an: comment dissoudre le gang? Comment déranger sérieusement le professeur? Comment créer des situations pour nos personnages auxquelles il n’y a pas d’échappatoire pour eux?» Explique Pina dans un communiqué de presse. “Le résultat est la cinquième partie de” House of Money “. La guerre atteint ses proportions les plus extrêmes et les plus cruelles – mais c’est aussi la saison la plus épique et la plus excitante.” Pour la saison 5, le nombre d’épisodes a été augmenté par rapport aux saisons précédentes, elle comprend un total de dix épisodes.

Deux nouveaux ajouts à la saison 5 de “House of Money”

Des acteurs connus tels que Úrsula Coberó (Tokyo), Álvaro Morte (Le professeur), Itziar Ituño (Lisbonne), Pedro Alonso (Berlin), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Stockholm), Enrique reviennent comme acteurs principaux Arce (Arturo) et Darko Peric (Helsinki) de retour. De plus, il y a deux nouveaux ajouts passionnants à la série pour la saison 5. C’est ainsi que Miguel Ángel Silvestre rejoint le casting. Il s’est fait un nom avec des rôles principaux dans des séries telles que “Sense8” et “Velvet”. Patrick Criado (“La gran familia española”) fait également partie du casting de la dernière saison.

Quels rôles les deux joueront et quand la saison 5 de “House of Money” commencera sur Netflix est actuellement inconnue.