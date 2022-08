La série 3 que vous pensiez terminée et elle ne l’est pas

ensembles

On parle de 3 titres qui ont réussi à captiver le public du monde entier mais cela fait un moment depuis leur dernière diffusion. Découvrez de quelle série il s’agit !

©IMDBPetit Gus

Il est probable que Netflix prenez votre temps de saison en saison avec certaines séries TV qui ont beaucoup de succès mais Le N rouge il veut bien faire les choses et prend son temps pour s’assurer que le prochain lot d’épisodes conserve la même qualité que le précédent. Pour cette raison et afin d’éviter toute confusion dans spoilers On va retenir 3 titres qui étaient au centre de la scène mais actuellement on peut croire qu’ils sont déjà terminés.

Dans ce cas, nous allons parler de 3 spectacles de Netflix qui à l’époque faisaient fureur mais aujourd’hui ils sont loin du centre de la scène pour les géant du streaming qui attend sûrement patiemment le retour de ces séries dans le but de rendre à nouveau fous leurs fans et de dévorer les épisodes des prochaines saisons de ces shows véritablement incontournables.

+ Séries que vous pensiez terminées

.3. gourmand

Il y a 10 ans, un virus mortel a touché la population en même temps que naissaient des enfants hybrides accusés de cette maladie. Gus est un petit demi-cerf qui a grandi isolé dans la forêt et après la mort de son père se lance dans un voyage à travers les États-Unis avec le mystérieux Jepperd avec qui ils vont vivre d’incroyables aventures à la recherche de réponses définitives.

.deux. Lupin

Assane Diop est un voleur expert qui cherche à se venger de la famille Pellegrini qu’il considère comme responsable du suicide de son père qui, il y a des années, a été injustement accusé de vol et s’est suicidé par honte alors qu’il était emprisonné. Maintenant, son fils, inspiré par le livre qui raconte l’histoire d’Arsène Lupin, utilise toutes ses capacités et son charisme pour réaliser cette vengeance susmentionnée.

.1. sombre désir

Alma est une femme mariée qui veut vivre de nouvelles sensations, alors elle vit une escapade d’un week-end qui allume le feu de la passion, provoque le malheur et la fait questionner même les personnes les plus proches d’elle. C’est un programme d’origine mexicaine avec Maite Perroni, Erik Hayser et Alejandro Speitzer qui a été classé comme « incroyablement addictif ».

