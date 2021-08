La série 20 000 lieues sous les mers Nautilus se dirige vers Disney+

Il ne fait aucun doute que nous sommes dans une ère où Disney revisite ses fonctionnalités étiquetées classiques. A partir des années 2010 Alice au pays des merveilles, la société a revisité de nombreux titres plus anciens. Certains d’entre eux étaient basés sur des films d’un peu moins de 30 ans, comme Le Roi Lion, d’autres un peu plus anciens et plus obscurs, comme Pete’s Dragon. Disney plonge à nouveau dans une propriété plus ancienne, mais ce qui le distingue des autres, c’est qu’il se présentera sous la forme d’une mini-série en dix parties !

Nautile a été annoncé lundi, produit par les bannières britanniques Moonriver TV et Seven Stories, propriété d’All3Media, la série est une préquelle du célèbre roman de Jules Verne 20000 lieues sous les mers! La série se concentrera sur le tristement célèbre capitaine Nemo et couvrira sa construction du Nautilus, son sous-marin emblématique. Ce n’est pas la première fois que Disney crée une adaptation de l’histoire originale de Jules Verne, mais ce sera la première fois depuis la sortie du 1954 20 000 lieues sous les mers long métrage, qui mettait en vedette James Mason dans le rôle de Nemo et Kirk Douglas dans celui de Ned Land.

Derrière la fabrication de Nautile, est James Dormer, qui est crédité en tant qu’écrivain et producteur exécutif. Il y a aussi Johanna Deveraux avec le crédit de producteur exécutif. Le tournage devrait commencer en 2022. Dit dans une interview avec The Hollywood Reporter, Deveraux a ceci à dire sur le projet.

« L’histoire de Jules Verne est un classique bien-aimé dans le monde entier », a déclaré Devereaux. « C’est un immense privilège de redonner vie au Nautilus et à son équipage d’une manière aussi audacieuse et excitante, avec une équipe diversifiée de talents créatifs et de personnages à l’écran. La série sera à couper le souffle, pleine d’action et très amusante. «

En effet, le personnage du Capitaine Nemo est tristement célèbre dans le monde littéraire pour ses nombreuses aventures. Dans le livre, Nemo a été présenté comme une entité mystérieuse avec une nationalité inconnue. Mais lors des événements de la suite, L’île mystérieuse, Verne révèle que le capitaine Nemo est le prince indien perdu Dakkar, fils d’un raja du territoire de Bundelkund et neveu du héros indien Tippu-Sahib. Après avoir participé à l’échec de la rébellion indienne de 1857, Dakkar s’est échappé sur une île déserte et a commencé la construction du Nautilus avec un petit équipage de compagnons. Depuis lors, Nemo a toujours eu une haine pour l’impérialisme, en particulier l’Empire britannique, qui a plus tard influencé les actions du personnage dans 20 000 lieues sous les mers.

Les origines du personnage à elles seules apportent un concept très prometteur qui pourrait faire une télévision prometteuse. Nemo a toujours été une figure de la littérature qui représente les effets d’une personne consumée par la vengeance. Et si la série porte sur la construction du navire légendaire, cela pourrait s’avérer pour de nombreuses aventures et lieux amusants. Puisque dans le livre, il est dit que les pièces ont été fabriquées dans divers pays du monde.

Bien qu’il y ait eu pas mal d’adaptations de 20 000 lieues sous les mers, allant de l’état à l’écran en passant par les jeux téléphoniques, il est toujours agréable de voir le tristement célèbre capitaine et l’équipage du Nautilus revisités. La célèbre adaptation de Disney a été un succès critique et au box-office lors de sa sortie et continue d’être à la fois un délice visuel et une démonstration dramatique de performances.

Disney tente en fait de revenir dans le Nautilus depuis 2009, avec plusieurs annonces au fil des ans d’un remake d’action en direct centré sur Captain Nemo qui a été continuellement en production et hors production. Il est fort possible que Nautile

est le résultat final de cette revisite du personnage du capitaine Nemo, mais comme tout classique, il sera toujours rafraîchissant de revenir dans ces histoires intemporelles et de revisiter les personnages à l’intérieur. Cette nouvelle vient de THR.