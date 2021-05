La séquence emblématique «Mission: Impossible» a été supprimée de près

La saga «Mission: Impossible» nous a présenté certaines des meilleures séquences du cinéma d’action contemporain, mais peut-être celle qui a défini l’esprit de la franchise (étant la cible d’innombrables parodies), se trouve dans le premier opus, dans lequel Ethan Hunt doit être suspendu au plafond au-dessus d’un étage avec des alarmes de sécurité pour accéder à un terminal informatique.

Cependant, Tom Cruise a révélé que cette séquence était sur le point d’être omise de la bande en raison de sa difficulté au moment du tournage. Dans une nouvelle vidéo pour la sortie du 25e anniversaire du film, l’acteur note qu’il ne pouvait s’empêcher de se cogner la tête au sol en descendant.

« Quand vous regardez la photo, je passe de l’ordinateur au sol, et je me souviens que nous manquions de temps et je suis descendu et il n’arrêtait pas de me frapper le visage et la photo n’a pas fonctionné », a commenté Cruise. «Et nous manquions de temps, nous devions le faire. Alors je suis allé avec les doubles et je leur ai demandé des pièces ».

Ici en Angleterre, ils ont des pièces de monnaie alors j’en ai mis et accroché aux fils pour voir si c’était de niveau.

Cruise dit que le réalisateur Brian De Palma a souligné que ce plan serait le dernier ou qu’ils devraient couper la séquence de la bande. «Alors je suis descendu, j’ai commencé à l’ordinateur, je suis descendu tout en bas, magnifiquement préparé, avec le goût incroyable de De Palma», a-t-il commenté, se rappelant que lorsque la photo se passait bien, il ne pouvait pas arrêter de transpirer, mais la caméra a continué à filmer.

Cruise conclut qu’il est arrivé un moment où De Palma s’est senti si heureux qu’il ne pouvait pas s’arrêter de rire, et qu’il possède le genre de rire contagieux, alors à un moment donné, il a dû demander la coupure. Heureusement pour l’acteur, la séquence a fonctionné aux fins pratiques du film.