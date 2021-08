La séquence de Batman CinemaCon montre Bruce Wayne s’élevant à travers le chaos de Gotham

Warner Bros. France COFFRET LUNCH BOX BRIQUE LEGO

LEGO Batman : le film - Unité des supers héros DC Comics Lors d’une cérémonie en hommage à Bruce Wayne qui vient de remporter le prix de l’homme de l’année de Gotham City, la fête tourne au chaos lorsque le Joker fait une entrée fracassante sur la scène, accompagné de sa horde, dont font partie le Sphinx, Catwoman et Double-Face. Le Chevalier Noir passe à l’action pour tenter d’isoler ces invités surprise, mais un des criminels parvient à lui échapper. Lex Luthor, et son arme secrète, Le Deconstructeur, pourraient mettre fin à la vie paisible qui règne à Gotham City! Batman et Robin vont avoir du mal à affronter seuls le redoutable gang de Lex Luthor et le Joker, mais heureusement, les Super Friends vont venir à leur secours! Combattez le crime aux côtés de Superman, Wonder Woman, Green Lantern et la Ligue des Justiciers, et sauvez Gotham City! Découvrez dans ce tout premier fi lm Lego® Batman de nouvelles aventures palpitantes, jamais vues auparavant dans le jeu vidéo et venez partager de bonnes parties de rigolades avec Batman! La Grande Aventure Lego Dans LA GRANDE AVENTURE LEGO, Emmet, petit personnage banal et conventionnel est pris par erreur pour un être extraordinaire, capable de sauver le monde. Il se retrouve entraîné, parmi d'autres, dans un périple des plus mouvementés, dans le but de mettre hors d'état de nuire un redoutable despote. Mais le pauvre Emmet n'est absolument pas prêt à relever un tel défi! LEGO Scooby-Doo! : Le fantôme d’Hollywood Oooh, Hollywood! L’extravagance, le glam... Le Chevalier Sans-Tête! Rejoignez votre unité de détectives préférée, Scooby-Doo, avec Sammy et le gang Mystère et co. qui se retrouve dans une aventure Hollywoodienne. Lors d’une visite en VIP des légendaires Studios de Brickton, Scooby et ses amis vivent en personnes l’expérience des supposés monstres de film apparaissant à l’effrayant casting. Il n’y a qu’un seul moyen de résoudre ce suspense et sauver le vieillissant studio – C’est l’heure du film Mystères et co. Attrapez vos Scooby Snacks et sautez sur le siège du réalisateur pour ce tout nouveau film LEGO® ! LEGO Friends - Pop Star, le concert de l’année ! L’amitié des filles est mise à l’épreuve lorsque la méga Pop Star Livi arrive à Heartlake City. Alors quand le titre phare de nos amies «Girlz» est volé par le manager de Livi, elles décident d’utiliser un plan astucieux. Mais à mesure que les filles essayent de révéler à Livi la vérité au sujet de son dernier tube, elles apprennent toutes que la gloire ne fait pas tout et que parfois l’amitié est la chose la plus précieuse au monde.