La sensation d’échecs russe chez les adolescentes termine 3e d’un prestigieux tournoi après le choc du champion du monde Magnus Carlsen

Le grand maître russe Andrey Esipenko, 18 ans, a terminé troisième du prestigieux tournoi d’échecs Tata Steel Masters en Hollande, devançant le champion du monde Magnus Carlsen, qu’il a réussi à battre.

Le seul représentant de la Russie a étonné les fans et les experts par son jeu solide et mature, remportant le bronze improvisé lors du tournoi baptisé « Wimbledon of Chess », un événement de 16 jours comprenant 13 tours classiques.

Au tour final, la sensation adolescente russe a battu l’Allemand Alexander Donchenko pour marquer huit points, ce qui était suffisant pour prendre la troisième place du classement général.

Esipenko a créé l’une des plus grandes sensations du tournoi en infligeant une défaite écrasante au meilleur joueur d’échecs du monde Carlsen, mettant ainsi fin à son impressionnante séquence de victoires de 125 matchs.

Jorden van Foreest est devenu le premier joueur néerlandais en 36 ans à remporter le Tata Steel Chess Tournament.

Le Néerlandais de 21 ans a battu son compatriote Anish Giri dans une série éliminatoire dramatique après avoir tous deux récolté 8,5 points en 13 tours.

Carlsen a battu le Français Maxime Vachier-Lagrave à son dernier match, mais n’a quand même terminé que sixième, enregistrant sa plus basse place depuis qu’il a joué pour la première fois au tournoi à l’âge de 16 ans.

