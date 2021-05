La semaine sera réussie pour ceux qui sont tenaces

Serax Verre design Coffee cup SERAX

Coffee Cup : le verre design à café minimaliste et anti-brûlurePourquoi chercher la complexité quand la simplicité fait tout ? Voilà ce que se sont dit les designers qui ont signé ce verre design à café pour SERAX. Elégant et design dans son minimalisme, le verre design Coffee Cup mise tout sur sa double paroi en verre isotherme qui le rend idéal pour servir des cafés longs, des boissons chaudes ou même des cocktails long drink glacés, sans gêne pour le consommateur.Robuste, élégant et pas cher, ce verre design est parfaitement indiqué pour les professionnels recherchant de la vaisselle de qualité, pratique, pour le service en bar mais aussi pour les particuliers exigeants.Sa contenance de 200 ml est parfaite pour les cafés longs, les thés/infusions et les long drinks.Et découvrez les autres produits de notre univers Arts de la table, comme la carafe design Fridge, le dessous de plat support Ipad, ou le presse ail EVA SOLO. Dimensions du verre design Coffee cup de SERAX:Diamètre : 8,5 cmHauteur : 10 cmContenance : 200 ml